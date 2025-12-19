  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenge League Vaduz vainc son dauphin dans un match au scénario haletant

ATS

19.12.2025 - 22:29

Vaduz est le seul leader de Challenge League. Le club du Liechtenstein a remporté le match au sommet de la 18e journée vendredi face à Aarau (3-2) et compte trois points d'avance.

Vaduz – Aarau 3-2

Vaduz – Aarau 3-2

Challenge League | 18ème journée | Saison 25/26

19.12.2025

Keystone-SDA

19.12.2025, 22:29

19.12.2025, 23:21

Stephan Seiler a donné la victoire à Vaduz à la 89e, alors qu'Aarau avait égalisé à 2-2 quatre minutes plus tôt. Les Argoviens étaient déjà revenus au score en première mi-temps après l'ouverture du score des locaux.

Challenge League. Avant leur duel au sommet, les patrons tiennent leur rang

Challenge LeagueAvant leur duel au sommet, les patrons tiennent leur rang

Les autres matchs

Dans le ventre mou du classement, le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax ont partagé l'enjeu à Colovray (1-1).

Stade Nyonnais – Xamax 1-1

Stade Nyonnais – Xamax 1-1

Challenge League | 18ème journée | Saison 25/26

19.12.2025

L'autre derby de la soirée, entre Stade Lausanne-Ouchy et Etoile Carouge, a tourné en faveur du SLO. Les Lausannois remontent à la 4e place, à un point d'Yverdon, qui accueille Rapperswil dimanche.

Carouge – SLO 1-2

Carouge – SLO 1-2

Challenge League | 18ème journée | Saison 25/26

19.12.2025

Les plus lus

L'administration Trump dévoile une première partie de l'explosif dossier Epstein
Le célèbre hôtel Castell ferme ses portes pour une durée inconnue
L’ex-mari de Katy Perry s’indigne de sa romance avec Justin Trudeau
Lac de Constance : repêchage d'une boule de gin disparue en 2022
Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !
Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions