Vaduz est le seul leader de Challenge League. Le club du Liechtenstein a remporté le match au sommet de la 18e journée vendredi face à Aarau (3-2) et compte trois points d'avance.

Vaduz – Aarau 3-2 Challenge League | 18ème journée | Saison 25/26 19.12.2025

Keystone-SDA ATS

Stephan Seiler a donné la victoire à Vaduz à la 89e, alors qu'Aarau avait égalisé à 2-2 quatre minutes plus tôt. Les Argoviens étaient déjà revenus au score en première mi-temps après l'ouverture du score des locaux.

Les autres matchs

Dans le ventre mou du classement, le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax ont partagé l'enjeu à Colovray (1-1).

Stade Nyonnais – Xamax 1-1 Challenge League | 18ème journée | Saison 25/26 19.12.2025

L'autre derby de la soirée, entre Stade Lausanne-Ouchy et Etoile Carouge, a tourné en faveur du SLO. Les Lausannois remontent à la 4e place, à un point d'Yverdon, qui accueille Rapperswil dimanche.