  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenge League Vaduz retrouve la Super League cinq ans après

ATS

15.5.2026 - 22:33

Le FC Vaduz est de retour en Super League cinq ans après l'avoir quittée. La formation liechtensteinoise a battu Wil 3-1 vendredi en terre saint-galloise, profitant du faux pas d'Aarau face à Yverdon (2-2) pour coiffer les Argoviens sur le fil avec un point d'avance.

Wil – Vaduz 1-3

Wil – Vaduz 1-3

Challenge League | 36ème journée | Saison 25/26

15.05.2026

Keystone-SDA

15.05.2026, 22:33

15.05.2026, 22:53

Le FC Aarau pensait peut-être avoir fait le plus dur en allant s'imposer 2-1 lundi dernier à Vaduz grâce à un but marqué à la 94e minute. Les hommes du coach Brunello Iacopetta ont même conforté leur 1re place virtuelle vendredi en menant 2-0 après 42 minutes de jeu face à YS.

Mais Yverdon, 3e du classement, n'a rien lâché vendredi au Brügglifeld. La troupe entraînée par Martin Andermatt est revenue à 2-2 grâce à des réussites d'Helios Sessolo (45e+1) et d'Antonio Marchesano (63e). Et YS a tenu le nul jusqu'au bout, au grand dam des plus de 8000 supporters argoviens présents.

Et Vaduz a livré la marchandise dans le même temps à Wil: le club de la Principauté, entraîné par Marc Schneider, menait 3-0 à la 48e minute. Les Liechtensteinois pourront donc disputer dès cet été la sixième saison de Super League de leur histoire, cinq ans après leur dernière relégation directe.

Aarau retrouve GC

Le FC Aarau, qui avait quitté l'élite au terme d'un championnat 2014/15 conclu avec 1 point de retard sur... Vaduz, doit lui se contenter du barrage. Les Argoviens restent sur deux échecs dans cet exercice, en 2019 face à Xamax et l'an dernier face à GC. Ils retrouveront d'ailleurs Grasshopper, le match aller étant prévu lundi au Brügglifeld et le retour jeudi au Letzigrund.

Les plus lus

Trump accusé de corruption par l'opposition
Les Suisses lancent parfaitement leur rendez-vous international !
Une des victimes est décédée suite à l'agression d'un membre de sa famille
Premier match à Zurich et déjà le geste le plus fou du tournoi !
La guerre de l'ombre de Poutine en Europe
Le Trump Phone arrive sur le marché - après neuf mois de retard