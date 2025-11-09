Vaduz a profité de l'étonnant revers subi samedi par Aarau à Bellinzone (5-1).

Vaduz – SLO 3-2 Challenge League | 13ème journée | Saison 25/26 09.11.2025

Keystone-SDA ATS

Le club de la Principauté a battu le Stade Lausanne-Ouchy 3-2 lors de la 13e journée de Challenge League et est ainsi revenu à 3 points du leader argovien.