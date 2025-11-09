Aperçu
ATS
9.11.2025 - 16:31
Vaduz a profité de l'étonnant revers subi samedi par Aarau à Bellinzone (5-1).
Challenge League | 13ème journée | Saison 25/26
09.11.2025
Keystone-SDA
09.11.2025, 16:31
Le club de la Principauté a battu le Stade Lausanne-Ouchy 3-2 lors de la 13e journée de Challenge League et est ainsi revenu à 3 points du leader argovien.
