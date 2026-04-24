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Challenge League Vaduz s’impose à Nyon et reste dans le rythme en tête

ATS

24.4.2026 - 22:24

Vaduz a fêté un succès précieux dans la 32e journée de Challenge League en allant s'imposer 3-1 contre le Stade nyonnais, qui lui permet de maintenir la cadence en tête du Championnat. Niklas Lang de la tête et Brian Beyer (40e et 83e) ont inscrit les buts liechtensteinois.

Stade Nyonnais – Vaduz 1-3

Stade Nyonnais – Vaduz 1-3

Challenge League | 32ème journée | Saison 25/26

24.04.2026

Keystone-SDA

24.04.2026, 22:24

24.04.2026, 22:48

Avec cette défaite, les Nyonnais n'ont toujours «que» 6 points d'avance sur la lanterne rouge, Bellinzone, et ne sont pas encore tout à fait sortis d'affaire. Vaduz garde de son côté Arrau à distance.

Dans l'autre match de cette soirée de la 32e journée, Rapperswil-Jona a battu Etoile Carouge 2-1, mettant fin à la série de six matches sans défaite (4 victoires) des Genevois. Les Carougeois ont fini à 10 après l'expulsion de Strohbach à la 74e. Lüthi et Kamberi ont marqué pour Rapperswil-Jona, répliquant à l'ouverture du score de Correia.

Rapperswil-Jona – Carouge 2-1

Rapperswil-Jona – Carouge 2-1

Challenge League | 32ème journée | Saison 25/26

24.04.2026

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