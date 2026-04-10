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Challenge League Yverdon fait trébucher Vaduz dans sa course au titre

ATS

10.4.2026 - 23:01

Vaduz a perdu du terrain dans la course à la promotion lors de la 30e journée de Challenge League. Malgré une ouverture du score rapide, le leader s'est incliné 2-1 à Yverdon.

Yverdon – Vaduz 2-1

Yverdon – Vaduz 2-1

Challenge League | 30ème journée | Saison 25/26

10.04.2026

Keystone-SDA

10.04.2026, 23:01

11.04.2026, 00:08

Le capitaine Nicolas Hasler fut le héros malheureux côté liechtensteinois alors que Vaduz semblait en contrôle après le but précoce de l'Autrichien Marcel Monsberger à la 5e. Mais Hasler s’est retrouvé une première fois sous les projecteurs. A la suite de son intervention dans la surface, l’arbitre a sifflé un penalty, transformé sans trembler par Antonio Marchesano avant la demi-heure. A la 79e, Hasler a coupé de la tête un centre du capitaine vaudois Anthony Sauthier dans son propre but.

Challenge League. Itaitinga et Carouge rendent un précieux service à Vaduz

Challenge LeagueItaitinga et Carouge rendent un précieux service à Vaduz

La défaite de Vaduz relance la lutte pour la montée à six journées de la fin. Le premier poursuivant, Aarau, peut revenir à hauteur samedi en cas de victoire à Bellinzone. Pour Yverdon, ce succès tombe à point avant la demi-finale de Coupe contre le St-Gall dimanche prochain.

Challenge League. Aarau revient sur Vaduz au terme d’un match riche de neuf buts

Challenge LeagueAarau revient sur Vaduz au terme d’un match riche de neuf buts

Dans les deux autres matches, Neuchâtel Xamax a battu le Stade Nyonnais 4-1 à domicile tandis qu’Etoile-Carouge et le SLO se sont quittés sur un nul 1-1.

Xamax – Stade Nyonnais 4-1

Xamax – Stade Nyonnais 4-1

Challenge League | 30ème journée | Saison 25/26

10.04.2026

Carouge – SLO 1-1

Carouge – SLO 1-1

Challenge League | 30ème journée | Saison 25/26

10.04.2026

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