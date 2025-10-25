  1. Clients Privés
Challenge League Warren Caddy porte le SLO vers un large succès à Bellinzone

ATS

25.10.2025 - 21:04

Le Stade Lausanne-Ouchy a signé sa 5e victoire de la saison en Challenge League. Les Vaudois, 5es du classement, se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Bellinzone samedi, grâce à un doublé de l'avant-centre malgache Warren Caddy (7e/51e sur penalty) et un but tardif de l'Ivoirien Keasse Bah (92e).

Bellinzone – SLO 0-3

Bellinzone – SLO 0-3

Challenge League | 11ème journée | Saison 25/26

25.10.2025

Keystone-SDA

25.10.2025, 21:04

25.10.2025, 21:05

Challenge League. Les Argoviens continuent leur marche en avant

Challenge LeagueLes Argoviens continuent leur marche en avant

