Le Stade Lausanne-Ouchy a signé sa 5e victoire de la saison en Challenge League. Les Vaudois, 5es du classement, se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Bellinzone samedi, grâce à un doublé de l'avant-centre malgache Warren Caddy (7e/51e sur penalty) et un but tardif de l'Ivoirien Keasse Bah (92e).
