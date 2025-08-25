  1. Clients Privés
Challenge League Xamax freiné par Vaduz, Aarau reste immaculé

ATS

25.8.2025 - 22:43

Xamax a dû se contenter d'un point lundi dans le choc de la 5e journée de Challenge League. Les Rouge et Noir ont fait match nul 1-1 à la Maladière face à Vaduz.

Xamax – Vaduz 1-1

Xamax – Vaduz 1-1

Challenge League | 5ème journée | Saison 25/26

25.08.2025

Keystone-SDA

25.08.2025, 22:43

25.08.2025, 22:54

Les Neuchâtelois ont ouvert la marque dès la 4e minute, sur un but inscrit du pied gauche par leur attaquant ivoirien Koro Koné. Les joueurs d'Anthony Braizat ont longtemps tenu ce score mais ont concédé l'égalisation à la 76e sur une réussite de Ronaldo Dantas Fernandes.

Challenge League. Aarau enchaîne avec un quatrième succès, Xamax vainqueur

Challenge LeagueAarau enchaîne avec un quatrième succès, Xamax vainqueur

Ce match nul fait les affaires du leader Aarau, qui a poursuivi son sans-faute dans cet exercice 2025/26. Vainqueurs 3-0 de Stade Lausanne-Ouchy lundi, les hommes du coach Brunello Iacopetta ont décroché un cinquième succès en cinq sorties et comptent déjà quatre points d'avance sur leur dauphin provisoire Vaduz.

Challenge League. Deux sur deux pour Aarau, Xamax impuissant

Challenge LeagueDeux sur deux pour Aarau, Xamax impuissant

Aarau – SLO 3-0

Aarau – SLO 3-0

Challenge League | 5ème journée | Saison 25/26

25.08.2025

