Neuchâtel Xamax FCS a failli réussir à frustrer Vaduz lors de la 15e journée de Challenge League. Mais le leader a fini par arracher les trois points par Monsberger à la... 95e.

Vaduz – Xamax 1-0 Challenge League | 16ème journée | Saison 25/26 05.12.2025

Keystone-SDA ATS

Malgré une kyrielle de joueurs blessés, les rouge et noir ont résisté tant et plus en Principauté. Mais cela n'a au final pas suffi pour obtenir le point du match nul. Vaduz compte ainsi trois points d'avance sur Aarau, qui se déplacera dimanche à Yverdon.

Dans l'autre match de la soirée, Etoile Carouge et Wil en sont restés à 0-0.