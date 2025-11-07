Neuchâtel Xamax FCS et Yverdon se sont séparés sur un nul 2-2 lors de la 13e journée de Challenge League. Ce résultat de parité, s'il répond à une certaine logique, n'est pas forcément une bonne affaire pour les deux clubs.

Xamax – Yverdon 2-2 Challenge League | 13ème journée | Saison 25/26 07.11.2025

Keystone-SDA ATS

Xamax a pris l'avantage dès la 2e par Demhasaj. Sorgic a égalisé à la 30e, profitant d'une grosse erreur de Seydoux. Les visiteurs ont pris l'ascendant par Marchesano (59e), mais Koné, qui avait relayé Demhasaj à l'heure de jeu, a sauvé le nul pour les rouge et noir (79e).

L'autre derby romand de la soirée n'a pas trouvé de vainqueur non plus. Le Stade nyonnais et Etoile Carouge en sont restés à 0-0. Wil a pour sa part confirmé un certain regain de forme en allant s'imposer 2-1 sur la pelouse de Rapperswil-Jona.

Stade Nyonnais – Carouge 0-0 Challenge League | 13ème journée | Saison 25/26 07.11.2025

Rapperswil-Jona – Wil 1-2 Challenge League | 13ème journée | Saison 25/26 07.11.2025

