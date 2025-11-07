  1. Clients Privés
Challenge League Xamax et Yverdon dos à dos, un nul qui ne satisfait personne

ATS

7.11.2025 - 22:27

Neuchâtel Xamax FCS et Yverdon se sont séparés sur un nul 2-2 lors de la 13e journée de Challenge League. Ce résultat de parité, s'il répond à une certaine logique, n'est pas forcément une bonne affaire pour les deux clubs.

Xamax – Yverdon 2-2

Xamax – Yverdon 2-2

Challenge League | 13ème journée | Saison 25/26

07.11.2025

Keystone-SDA

07.11.2025, 22:27

07.11.2025, 23:45

Xamax a pris l'avantage dès la 2e par Demhasaj. Sorgic a égalisé à la 30e, profitant d'une grosse erreur de Seydoux. Les visiteurs ont pris l'ascendant par Marchesano (59e), mais Koné, qui avait relayé Demhasaj à l'heure de jeu, a sauvé le nul pour les rouge et noir (79e).

L'autre derby romand de la soirée n'a pas trouvé de vainqueur non plus. Le Stade nyonnais et Etoile Carouge en sont restés à 0-0. Wil a pour sa part confirmé un certain regain de forme en allant s'imposer 2-1 sur la pelouse de Rapperswil-Jona.

Stade Nyonnais – Carouge 0-0

Stade Nyonnais – Carouge 0-0

Challenge League | 13ème journée | Saison 25/26

07.11.2025

Rapperswil-Jona – Wil 1-2

Rapperswil-Jona – Wil 1-2

Challenge League | 13ème journée | Saison 25/26

07.11.2025

Hélios Sessolo, la force des trentenaires à Yverdon-Sport

Hélios Sessolo, la force des trentenaires à Yverdon-Sport

Les joueurs plus anciens et expérimentés sont les moteurs du club vaudois cette saison. A l'image de Hélios Sessolo, les trentenaires marquent et font marquer les plus jeunes. Rencontre avec un joueur, qui s'épanouit à Yverdon.

07.11.2025

Meilleur buteur, Shkelqim Demhasaj se plaît à Xamax

Meilleur buteur, Shkelqim Demhasaj se plaît à Xamax

Le Kosovar de 29 ans aligne les buts cette saison avec le club neuchâtelois. L'attaquant profite de cette période et espère encore jouer au plus haut niveau, en Suisse ou à l'étranger.

06.11.2025

