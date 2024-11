Xamax prend une correction, le SLO dégote un point

Neuchâtel Xamax a réalisé une mauvaise affaire vendredi en Challenge League en s'inclinant 4-1 à domicile face à Wil. A la Pontaise, le SLO a arraché un point, mais méritait mieux face à Vaduz.

Xamax – Wil 1-4 dieci Challenge League // 13ème journée // Saison 24/25 01.11.2024

ATS

Neuchâtel Xamax ne trouve pas la solution face à Wil, qu'il n'a plus battu depuis deux ans. Après avoir été surpris 4-0 fin août au Bergholz, les hommes d'Uli Forte se sont à nouveau montrés très fragiles devant les Saint-Gallois. Ils conservent toutefois la 3e place dans la hiérarchie.

Le score peut paraître sévère pour les Rouge et Noir, qui ont notamment réalisé une bonne première période et qui ont su égaliser par l'intermédiaire de Saiz dès le retour des vestiaires. Mais en seconde mi-temps, les Neuchâtelois ont été trop souvent pris de vitesse par une formation de Wil diablement efficace.

Le SLO gratte un petit point

Stade Lausanne-Ouchy peine toujours à avancer au classement. La venue de Vaduz à la Pontaise a toutefois permis au relégué d'obtenir un point. S'ils ont mené au score à deux reprises, grâce à Kayombo et Caddy, les Stadistes ne sont pas parvenus à conserver leur avantage.

Une victoire n'aurait pas été imméritée pour le SLO qui a passé beaucoup de temps dans le temps adverse. Mais en concédant un but au plus mauvais moment, juste avant la pause, et en offrant un pénalty à Vaduz, Stade Lausanne s'est mis tout seul en difficulté.

SLO – Vaduz 2-2 dieci Challenge League // 13ème journée // Saison 24/25 01.11.2024

mare, ats