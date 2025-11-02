  1. Clients Privés
Challenge League Xamax tombe à Wil et laisse filer de précieux points

ATS

2.11.2025 - 16:11

Neuchâtel Xamax a subi un revers peu flatteur dimanche en clôture de la 12e journée de Challenge League. Les Rouge et Noir se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du FC Wil, qui a ainsi décroché son deuxième succès dans cet exercice 2025/26.

Deuxième victoire de la saison pour Wil, Xamax repart bredouille (image d’archives).
Deuxième victoire de la saison pour Wil, Xamax repart bredouille (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.11.2025, 16:11

Vainqueur de quatre de ses cinq derniers matches de championnat, Xamax a cédé sur des réussites d'Edis Bytyqi (65e) et de Tim Staubli (77e). La troupe d'Anthony Braizat a réagi trop tard, son buteur Shkelqim Demhasaj signant sa 11e réussite de la saison pour réduire le score à la 87e. Cette défaite laisse Xamax à 13 longueurs du leader Aarau et à 7 de Vaduz, 2e du classement.

