Neuchâtel Xamax a subi un revers peu flatteur dimanche en clôture de la 12e journée de Challenge League. Les Rouge et Noir se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du FC Wil, qui a ainsi décroché son deuxième succès dans cet exercice 2025/26.

Deuxième victoire de la saison pour Wil, Xamax repart bredouille (image d’archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Vainqueur de quatre de ses cinq derniers matches de championnat, Xamax a cédé sur des réussites d'Edis Bytyqi (65e) et de Tim Staubli (77e). La troupe d'Anthony Braizat a réagi trop tard, son buteur Shkelqim Demhasaj signant sa 11e réussite de la saison pour réduire le score à la 87e. Cette défaite laisse Xamax à 13 longueurs du leader Aarau et à 7 de Vaduz, 2e du classement.