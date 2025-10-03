  1. Clients Privés
Challenge League Yverdon fait tomber le maître Aarau, le SLO dégoûte Xamax

ATS

3.10.2025 - 23:18

Aarau a trouvé son maître. Vainqueurs de leurs huit premiers matches, les joueurs de Brunello Iacopetta ont subi leur première défaite de la saison de Challenge League vendredi face à Yverdon.

Aarau – Yverdon 1-2

Aarau – Yverdon 1-2

Challenge League | 9ème journée | Saison 25/26

03.10.2025

Keystone-SDA

03.10.2025, 23:18

03.10.2025, 23:20

L'ambitieuse formation argovienne s'est inclinée 2-1 dans son antre du Brügglifeld, où plus de 5200 spectateurs avaient pris place pour ce choc au sommet. Relégué au printemps dernier, Yverdon revient ainsi à cinq points du leader.

YS a ouvert la marque à la 38e minute grâce à une réussite d'Elias Pasche. La troupe d'Adrian Ursea a inscrit le but de la sécurité à la 88e grâce à Noha Lemina. Aarau a trouvé trop tardivement la récompense de ses efforts, Valon Fazliu réduisant la marque à la 91e.

Challenge League. Victoire au forceps : Yverdon arrache la mise à Nyon

Challenge LeagueVictoire au forceps : Yverdon arrache la mise à Nyon

Battu lors de ses deux dernières sorties, le Stade Nyonnais a pour sa part profité de la visite de Wil pour renouer avec la victoire. Les hommes d'Andrea Binotto se sont imposés 2-1 face à la lanterne rouge grâce à un doublé de Joris Manquant, qui en est déjà à 8 réalisations cette saison.

Stade Nyonnais – Wil 2-1

Stade Nyonnais – Wil 2-1

Challenge League | 9ème journée | Saison 25/26

03.10.2025

Les Nyonnais reviennent ainsi à trois longueurs de Neuchâtel Xamax, qui n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès consécutif. Les Rouge et Noir se sont inclinés 2-0 à la Maladière face à Stade Lausanne-Ouchy, qui a forcé la décision à la 35e sur une réussite de Warren Caddy (6e but dans ce championnat 2024/25).

Le SLO à 10 contre 11

Le SLO, qui a pourtant évolué à dix contre onze dès la 74e après l'expulsion de Lusuena, a même doublé la mise au bout des arrêts de jeu grâce à Malko Sartoretti (97e). La troupe de Dalibor Stevanovic dépasse son adversaire du jour pour se retrouver au 4e rang, avec une longueur d'avance sur Xamax.

Xamax – SLO 0-2

Xamax – SLO 0-2

Challenge League | 9ème journée | Saison 25/26

03.10.2025

