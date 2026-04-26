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Challenge League Yverdon inflige une correction au SLO, Xamax fait une fleur à Nyon

ATS

26.4.2026 - 18:53

Finaliste de la Coupe de Suisse (le 24 mai à Berne), le Stade Lausanne-Ouchy est en difficulté en Challenge League. Le SLO a encore subi une lourde défaite dimanche en s'inclinant 3-0 devant Yverdon.

SLO – Yverdon 0-3

SLO – Yverdon 0-3

Challenge League | 32ème journée | Saison 25/26

26.04.2026

Keystone-SDA

26.04.2026, 18:53

26.04.2026, 19:29

Déjà battus sur le même score mercredi à Aarau, les Stadistes n'avancent plus au classement et pointent désormais à 20 points de leur adversaire du jour, troisième. Leur unique victoire depuis le 8 mars - soit une série de huit matches - est leur improbable succès contre Grasshopper en demi-finale de la Coupe (2-0).

Challenge League. Vaduz s’impose à Nyon et reste dans le rythme en tête

Challenge LeagueVaduz s’impose à Nyon et reste dans le rythme en tête

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, Neuchâtel Xamax a battu Bellinzone 2-1 à la Maladière. Les rouge et noir ont fait la différence grâce à un doublé de Shkelqim Demhasaj (13e/71e) pour prendre trois points d'avance sur le SLO à la quatrième place.

Ce résultat fait aussi les affaires du Stade Nyonnais, qui conserve ses six points d’avance sur la lanterne rouge tessinoise.

Xamax – Bellinzone 2-1

Xamax – Bellinzone 2-1

Challenge League | 32ème journée | Saison 25/26

26.04.2026

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