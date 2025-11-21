  1. Clients Privés
Challenge League Succès renversant pour Yverdon, Vaduz fonce sur Aarau

ATS

21.11.2025 - 22:17

Yverdon a renoué avec la victoire vendredi soir en Challenge League. Le club du Nord vaudois est allé s'imposer 4-2 à Wil lors de la 14e journée.

Wil – Yverdon 2-4

Wil – Yverdon 2-4

Challenge League | 14ème journée | Saison 25/26

21.11.2025

Keystone-SDA

21.11.2025, 22:17

21.11.2025, 22:41

YS, qui restait sur deux nuls et une défaite dans ses trois derniers matches, a retourné une situation des plus compromises. Menés 2-0 à la mi-temps, les hommes du coach Adrian Ursea ont renversé la table en moins de dix minutes grâce à des buts de Kongsro (54e), Sorgic (59e) et Mauro Rodrigues (61e). Golliard a scellé le score à la 84e.

Troisième du classement, Yverdon recolle donc provisoirement à 6 longueurs du leader Aarau qui accueillera le Stade nyonnais samedi. Vaduz est pour sa part revenu à hauteur des ambitieux Argoviens grâce à sa victoire obtenue vendredi à Bellinzone (1-0, sur un but marqué à la 90e minute).

Bellinzone – Vaduz 0-1

Bellinzone – Vaduz 0-1

Challenge League | 14ème journée | Saison 25/26

21.11.2025

Le dernier match de la soirée a vu Etoile Carouge s'incliner 2-0 à Rapperswil-Jona, qui a forcé la décision grâce à un doublé de Florian Kamberi. Dépassés au classement par leur adversaire du jour, les Stelliens reculent au 8e rang.

Carouge – Rapperswil-Jona 0-2

Carouge – Rapperswil-Jona 0-2

Challenge League | 14ème journée | Saison 25/26

21.11.2025

