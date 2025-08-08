  1. Clients Privés
Challenge League Convaincant, Yverdon tutoie les sommets du classement

ATS

8.8.2025 - 22:44

Yverdon s'est installé en tête de la Challenge League. Le club du nord vaudois s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Rapperswil-Jona pour désormais totaliser six points.

Rapperswil-Jona – Yverdon 0-3

Rapperswil-Jona – Yverdon 0-3

Challenge League | 3ème journée | Saison 25/26

08.08.2025

Keystone-SDA

08.08.2025, 22:44

Les visiteurs ont marqué par Sorgic (37e), Weber (80e) et Marchesano (83e). Après sa défaite initiale à Vaduz, YS a ainsi bien réagi en alignant deux victoires. Sa position de leader pourrait cependant lui échapper ce week-end lors des autres matches de cette 3e journée.

Challenge League. Buts sublimes et penalty à la 98e dans un derby fou à Yverdon !

Challenge LeagueButs sublimes et penalty à la 98e dans un derby fou à Yverdon !

Etoile Carouge défait

Pour sa part, Etoile Carouge est revenu les mains vides de son lointain déplacement à Wil. Le club genevois s'est incliné 1-0 après une réussite d'Abazi à la 76e. Carouge ne compte ainsi qu'un point après trois matches.

Wil – Carouge 1-0

Wil – Carouge 1-0

Challenge League | 3ème journée | Saison 25/26

08.08.2025

