Challenge League Yverdon s’adjuge le derby du lac de Neuchâtel avec maestria

ATS

31.8.2025 - 16:10

Yverdon a remporté dimanche le derby du lac de Neuchâtel en Challenge League. Les Nord-Vaudois ont battu Neuchâtel Xamax 3-1 au Stade municipal.

Yverdon – Xamax 3-1

Yverdon – Xamax 3-1

Challenge League | 6ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

Keystone-SDA

31.08.2025, 16:10

31.08.2025, 17:37

Les joueurs d'Adrian Ursea ont fait la différence en première période grâce à des buts d'Antonio Marchesano (3e, penalty) et de Dejan Sorgic (29e). Ils n'ont pas été inquiétés par la réduction du score de Shkelqim Demhasaj (61e), reprenant deux buts d'avance sur un but d'Elias Pasche (66e).

Avec cette victoire, Yverdon (13 points) revient à cinq longueurs du leader Aarau (18), qui a poursuivi son sans-faute vendredi en s'imposant à Rapperswil. Xamax est 4e, avec 8 points. A noter que Vaduz s'est imposé 2-1 devant Wil dans l'autre affiche de l'après-midi.

Vaduz – Wil 2-1

Vaduz – Wil 2-1

Challenge League | 6ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

