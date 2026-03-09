Yverdon Sport a annoncé lundi se séparer de son entraîneur Adrian Ursea. Actuel troisième de Challenge League, le club du nord-vaudois pointe à 13 points du leader Vaduz à 10 journées du terme de la saison.
En poste depuis juin 2025, l'entraîneur roumain n'a pas permis au pensionnaire de deuxième division de «trouver la réussite et la stabilité nécessaires pour atteindre nos objectifs», a indiqué le club dans un communiqué.
«C'est un signal d'alarme pour nos joueurs», a renchéri le président du club Jamie Walch, qui a réitéré l'objectif de la promotion en Super League malgré la défaite face à Stade Lausanne Ouchy dimanche 2-0 à domicile.