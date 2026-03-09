Yverdon Sport a annoncé lundi se séparer de son entraîneur Adrian Ursea. Actuel troisième de Challenge League, le club du nord-vaudois pointe à 13 points du leader Vaduz à 10 journées du terme de la saison.

Adrian Ursea n'est plus l'entraîneur d'Yverdon Sport. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En poste depuis juin 2025, l'entraîneur roumain n'a pas permis au pensionnaire de deuxième division de «trouver la réussite et la stabilité nécessaires pour atteindre nos objectifs», a indiqué le club dans un communiqué.

«C'est un signal d'alarme pour nos joueurs», a renchéri le président du club Jamie Walch, qui a réitéré l'objectif de la promotion en Super League malgré la défaite face à Stade Lausanne Ouchy dimanche 2-0 à domicile.

