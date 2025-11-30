Yverdon a remporté le derby romand de la 15e journée de Challenge League. Le club du Nord vaudois s'est imposé 2-0 à domicile contre Etoile Carouge.

Yverdon – Carouge 2-0 Challenge League | 15ème journée | Saison 25/26 30.11.2025

Keystone-SDA ATS

Un but contre son camp de Madyen El Jaouhari à la 69e a causé la perte des Stelliens, qui retrouvaient leur ancien entraîneur Adrian Ursea désormais à la tête d'YS. Patrick Weber a assuré le succès des «vert et blanc» dans le temps additionnel (90e+4).

Cette victoire permet à Yverdon (3e) de suivre le rythme des deux leaders Vaduz et Aarau, qui comptent six points d'avance. La campagne est plus pénible pour Etoile Carouge, 8e à 18 longueurs de son adversaire du jour.