Challenge League Adrian Ursea joue un mauvais tour à son ancien club

ATS

30.11.2025 - 16:47

Yverdon a remporté le derby romand de la 15e journée de Challenge League. Le club du Nord vaudois s'est imposé 2-0 à domicile contre Etoile Carouge.

Yverdon – Carouge 2-0

Yverdon – Carouge 2-0

Challenge League | 15ème journée | Saison 25/26

30.11.2025

Keystone-SDA

30.11.2025, 16:47

Un but contre son camp de Madyen El Jaouhari à la 69e a causé la perte des Stelliens, qui retrouvaient leur ancien entraîneur Adrian Ursea désormais à la tête d'YS. Patrick Weber a assuré le succès des «vert et blanc» dans le temps additionnel (90e+4).

Cette victoire permet à Yverdon (3e) de suivre le rythme des deux leaders Vaduz et Aarau, qui comptent six points d'avance. La campagne est plus pénible pour Etoile Carouge, 8e à 18 longueurs de son adversaire du jour.

Challenge League. Aarau se reprend à Neuchâtel, Vaduz tient la cadence à Nyon

Challenge LeagueAarau se reprend à Neuchâtel, Vaduz tient la cadence à Nyon

