Yverdon Sport voit ses espoirs de promotion s'éloigner encore. Les Nord-Vaudois ont été vaincus 2-1 sur la pelouse du leader Vaduz.

Vaduz – Yverdon 2:1 Challenge League | 27. Runde | Saison 25/26 20.03.2026

Keystone-SDA ATS

YS a manqué l'occasion de revenir sur les deux premières places du classement. Elias Pasche avait pourtant ouvert le score (38e), mais Vaduz a renversé la vapeur avant la mi-temps. Yverdon, troisième, compte 15 points de retard sur son adversaire du soir.

Nyon retrouve le sourire

Dans les autres rencontres, le Stade Nyonnais a obtenu une première victoire depuis...12 matches en battant Rapperswil 2-1.

Stade Nyonnais – Rapperswil-Jona 2:1 Challenge League | 27. Runde | Saison 25/26 20.03.2026

Le Stade Lausanne Ouchy a quant à lui perdu 2-1 sur la pelouse de la lanterne rouge Bellinzone, qui n'avait plus gagné depuis six rencontres. Les Stadistes manquent leur chance de revenir sur Yverdon et restent à huit longueurs du podium.