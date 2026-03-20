Yverdon Sport voit ses espoirs de promotion s'éloigner encore. Les Nord-Vaudois ont été vaincus 2-1 sur la pelouse du leader Vaduz.
YS a manqué l'occasion de revenir sur les deux premières places du classement. Elias Pasche avait pourtant ouvert le score (38e), mais Vaduz a renversé la vapeur avant la mi-temps. Yverdon, troisième, compte 15 points de retard sur son adversaire du soir.
Nyon retrouve le sourire
Dans les autres rencontres, le Stade Nyonnais a obtenu une première victoire depuis...12 matches en battant Rapperswil 2-1.
Le Stade Lausanne Ouchy a quant à lui perdu 2-1 sur la pelouse de la lanterne rouge Bellinzone, qui n'avait plus gagné depuis six rencontres. Les Stadistes manquent leur chance de revenir sur Yverdon et restent à huit longueurs du podium.