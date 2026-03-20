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Challenge League L'ombre au tableau : Yverdon vise une promotion bientôt hors d’atteinte

ATS

20.3.2026 - 22:38

Yverdon Sport voit ses espoirs de promotion s'éloigner encore. Les Nord-Vaudois ont été vaincus 2-1 sur la pelouse du leader Vaduz.

Vaduz – Yverdon 2:1

Vaduz – Yverdon 2:1

Challenge League | 27. Runde | Saison 25/26

20.03.2026

Keystone-SDA

20.03.2026, 22:38

20.03.2026, 22:39

Challenge League. Mandat écourté pour Adrian Ursea à la tête d'Yverdon

Challenge LeagueMandat écourté pour Adrian Ursea à la tête d'Yverdon

YS a manqué l'occasion de revenir sur les deux premières places du classement. Elias Pasche avait pourtant ouvert le score (38e), mais Vaduz a renversé la vapeur avant la mi-temps. Yverdon, troisième, compte 15 points de retard sur son adversaire du soir.

Challenge League. Le duel fait rage au sommet : en battant Vaduz, Aarau recolle

Challenge LeagueLe duel fait rage au sommet : en battant Vaduz, Aarau recolle

Nyon retrouve le sourire

Dans les autres rencontres, le Stade Nyonnais a obtenu une première victoire depuis...12 matches en battant Rapperswil 2-1.

Stade Nyonnais – Rapperswil-Jona 2:1

Stade Nyonnais – Rapperswil-Jona 2:1

Challenge League | 27. Runde | Saison 25/26

20.03.2026

Le Stade Lausanne Ouchy a quant à lui perdu 2-1 sur la pelouse de la lanterne rouge Bellinzone, qui n'avait plus gagné depuis six rencontres. Les Stadistes manquent leur chance de revenir sur Yverdon et restent à huit longueurs du podium.

Bellinzona – Stade-Lausanne 2:1

Bellinzona – Stade-Lausanne 2:1

Challenge League | 27. Runde | Saison 25/26

20.03.2026

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