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Challenge League Yverdon Sport prolonge Martin Andermatt jusqu’en 2027

ATS

1.6.2026 - 15:57

Yverdon Sport a annoncé lundi la prolongation du contrat de son entraîneur Martin Andermatt jusqu'au terme de la saison 2026/27 de Challenge League. Il avait remplacé Adrian Ursea sur le banc d'YS le 9 mars dernier.

Yverdon Sport confirme Martin Andermatt jusqu’au terme de la saison 2026/27.
Yverdon Sport confirme Martin Andermatt jusqu’au terme de la saison 2026/27.
IMAGO/Mediafab.ch

Keystone-SDA

01.06.2026, 15:57

Avant de prendre la tête de l'équipe première, Andermatt avait exercé la fonction de directeur technique au sein du club. Dans son communiqué, YS a loué sa «capacité à accompagner le groupe» qui a permis «d'apporter un cadre clair» jusqu'à la fin de la saison écoulée, que le club nord-vaudois a conclue à la 3e place de 2e division. Yverdon a également réalisé un parcours notable en Coupe de Suisse, où la formation s'est hissée jusqu'en demi-finale.

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