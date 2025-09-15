L'Olympique de Marseille, qui retrouve la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2022/23, devra «minimiser les erreurs» pour ramener un résultat mardi face au Real Madrid, a affirmé lundi le défenseur argentin Leonardo Balerdi.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«On sait que c'est un stade spécial, avec une atmosphère différente et beaucoup d'histoire. Mais le plus important ce sera de garder notre structure collective, de respecter notre idée de jeu, respecter ce que l'on travaille à l'entrainement toute la semaine, et depuis plusieurs mois», a déclaré le capitaine marseillais en conférence de presse.

«Le principal sera de minimiser les erreurs et pouvoir jouer à 100%. Si on joue notre jeu on arrivera à être dangereux et je suis sûr que l'on se créera des occasions. Mais nous n'aurons pas le droit à l'erreur», a-t-il ajouté.

«Même en étant attentif, tu risques de prendre des buts, alors imagine si tu ne l'es pas...», a lancé son entraîneur Roberto De Zerbi, qui lui a succédé devant la presse.

Messi, le meilleur

Interrogé à propos de la tâche défensive qui attend l'arrière-garde phocéenne face aux stars madrilènes, l'international argentin a estimé que l'OM devrait jouer «avec intelligence».

«Quand on lit les noms c'est sûr que cela attire l'attention... surtout quand on pense aux qualités physiques et techniques qu'ils ont. On va devoir rester concentrés pendant 90 minutes, il faut être conscients de cela et rentrer sur le terrain en étant prêts», a poursuivi Balerdi.

Le défenseur central marseillais, interrogé sur son duel avec Kylian Mbappé, a affirmé que «Leo Messi, tant qu'il ne prend pas sa retraite, reste le meilleur joueur du monde», mais que l'attaquant merengue «faisait partie des meilleurs», et le démontre «depuis plusieurs années».