Interrogé sur les propos de son homologue Pep Guardiola, qui a estimé que Manchester City n'avait «qu'1% de chances» de s'imposer mercredi en barrage retour de Ligue des champions face au Real Madrid, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a répondu mardi que son équipe n'avait pas non plus «99% de chances de se qualifier» pour les huitièmes de finale.

AFP Clara Francey

«1% de chances ? Je pense que même lui ne le pense pas. Je vais lui demander avant le match. Il pense forcément qu'il a plus de chances que cela. Nous, nous ne pensons pas non plus que nous avons 99% de chances de l'emporter. Nous avons seulement un petit avantage dont on doit profiter, en répétant notre performance de l'aller (victoire 3-2)», a déclaré Ancelotti en conférence de presse.

L'entraîneur madrilène pourra pour cela compter sur le retour de blessure de l'Allemand Antonio Rudiger en défense centrale, ce qui pourrait permettre à l'international français Aurélien Tchouaméni de retrouver sa place au milieu de terrain.

«Moi, je n'ai pas de doutes. Ceux que j'ai pu avoir se sont dissipés. Rudiger peut jouer comme titulaire, Tchouaméni peut jouer comme milieu défensif, Asencio comme défenseur central. Valverde, nous devons voir comment il se sent. Il s'est entraîné normalement mais, après Osasuna, il avait des petites douleurs. Raul (Asencio) peut aussi jouer comme latéral», a-t-il résumé alors que le Real est toujours privé de Dani Carvajal et Eder Militao en défense, et du latéral Lucas Vazquez, pas encore remis à 100%.

Le technicien italien n'a pas échappé à de nouvelles questions sur les polémiques arbitrales qui enflamment les débats en Espagne, estimant que le Real avait été «désavantagé» par des décisions incompréhensibles lors de ses trois dernières rencontres de Liga contre l'Espanyol Barcelone, l'Atlético Madrid, et Osasuna.

L'ex-coach parisien s'est dit «plus tranquille» concernant l'arbitrage en C1, car il y a «moins de polémiques, moins d'intervention de la VAR» et que «ceux qui sont au sifflet sont les meilleurs arbitres de chaque pays».