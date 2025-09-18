«Nous n'avons pas été au niveau et je m'excuse auprès des fans de Monaco»: l'entraîneur de l'ASM, battue 4 à 1 en déplacement à Bruges jeudi est apparu abattu et «surtout fâché» après la prestation de ses joueurs.

Club Brugge – Monaco 4-1 UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26 18.09.2025

Agence France-Presse Clara Francey

«Nous n'avons pas été à la hauteur et Bruges nous a surclassés», a concédé l'entraîneur autrichien. «Le penalty que nous manquons à 0-0 (après dix minutes de jeu, Ndlr) a peut-être changé la face du match. Mais il faut reconnaître que Bruges nous a été supérieur. Je suis vraiment désolé pour nos supporters».

Hütter n'a pas voulu remettre en cause le mercato monégasque: «Avec le staff (sportif, technique) et la direction, nous étions sur la même ligne concernant ce mercato. Parler du mercato, cela n'a pas de sens aujourd'hui. On a tout décidé ensemble».

«Nous avons beaucoup de très bons joueurs mais aussi de très jeunes joueurs ce qui implique qu'il y aura des hauts et des bas» cette saison, a-t-il ajouté.

Adi Hütter a toutefois trouvé un point positif au match de ce jeudi soir: l'entrée en jeu de la nouvelle recrue Ansu Fati, auteur d'un but: «Ansu va encore progresser. Le but est de l'emmener au niveau de la Ligue des champions. Ses progrès sont rapides et encourageants», a conclu l'entraîneur qui n'aura «pas beaucoup de temps pour remobiliser son équipe» avant le match de Ligue 1 dimanche avec la réception de Metz.