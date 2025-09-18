  1. Clients Privés
Après le naufrage en Belgique Adi Hütter : «Je m'excuse auprès des fans de Monaco»

Clara Francey

18.9.2025

«Nous n'avons pas été au niveau et je m'excuse auprès des fans de Monaco»: l'entraîneur de l'ASM, battue 4 à 1 en déplacement à Bruges jeudi est apparu abattu et «surtout fâché» après la prestation de ses joueurs.

Club Brugge – Monaco 4-1

Club Brugge – Monaco 4-1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Agence France-Presse

18.09.2025, 22:28

«Nous n'avons pas été à la hauteur et Bruges nous a surclassés», a concédé l'entraîneur autrichien. «Le penalty que nous manquons à 0-0 (après dix minutes de jeu, Ndlr) a peut-être changé la face du match. Mais il faut reconnaître que Bruges nous a été supérieur. Je suis vraiment désolé pour nos supporters».

Ligue des champions. Après leur coup de chaud, Philipp Köhn et Monaco climatisés par Bruges

Ligue des championsAprès leur coup de chaud, Philipp Köhn et Monaco climatisés par Bruges

Hütter n'a pas voulu remettre en cause le mercato monégasque: «Avec le staff (sportif, technique) et la direction, nous étions sur la même ligne concernant ce mercato. Parler du mercato, cela n'a pas de sens aujourd'hui. On a tout décidé ensemble».

«Nous avons beaucoup de très bons joueurs mais aussi de très jeunes joueurs ce qui implique qu'il y aura des hauts et des bas» cette saison, a-t-il ajouté.

Adi Hütter. «Nous avons eu de mauvaises nouvelles concernant Denis Zakaria»

Adi Hütter«Nous avons eu de mauvaises nouvelles concernant Denis Zakaria»

Adi Hütter a toutefois trouvé un point positif au match de ce jeudi soir: l'entrée en jeu de la nouvelle recrue Ansu Fati, auteur d'un but: «Ansu va encore progresser. Le but est de l'emmener au niveau de la Ligue des champions. Ses progrès sont rapides et encourageants», a conclu l'entraîneur qui n'aura «pas beaucoup de temps pour remobiliser son équipe» avant le match de Ligue 1 dimanche avec la réception de Metz.

