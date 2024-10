Affiche 5 étoiles : suivez le choc Barça - YB en direct

Battu d'entrée par Aston Villa (0-3), ce n'est pas un cadeau qui attend YB en cette deuxième journée de Ligue des champions puisque les Bernois se déplacent ce mardi à... Barcelone ! Si les hommes de Patrick Rahmen entendent imiter le Monaco de Denis Zakaria et faire tomber l'ogre catalan et sa kyrielle de stars, il faudra en mettre un peu, pour ne pas dire beaucoup, plus que samedi dernier contre GC (défaite 0-1).

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport», dès 21h00.

blue Sport Clara Francey

FC Barcelona - BSC Young Boys

