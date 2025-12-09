  1. Clients Privés
Ligue des champions Akanji et Sommer frustrés : la VAR vole au secours de Liverpool

Gregoire Galley

9.12.2025

La 6e journée de la Ligue des champions a vu l'Inter se faire battre à domicile. Une défaite 1-0 infligée par Liverpool qui fait glisser les Milanais à la 5e place.

Inter – Liverpool 0-1

Inter – Liverpool 0-1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Keystone-ATS

09.12.2025, 23:00

09.12.2025, 23:35

Alessandro Bastoni n'a vraiment pas aidé son équipe. A la 85e, le défenseur italien n'a rien trouvé de mieux que de tirer le maillot de Wirtz dans la surface. L'arbitre est allé visionner la VAR et a décidé de siffler logiquement un penalty. Un penalty que Yann Sommer n'a pu arrêter. L'ancien portier de l'équipe de Suisse est certes parti du bon côté, mais le Hongrois Szoboszlai a mis trop de puissance.

Après un nul à Bruges et une défaite face à Chelsea, le Barça a réussi à gagner 2-1 devant l'Eintracht Francfort. Les Catalans ont encaissé le premier but à la 21e par Knauff, mais ils ont su réagir en quelques minutes (50e et 53e) via Jules Koundé, héros inattendu de cette rencontre.

Barcelona – Frankfurt 2-1

Barcelona – Frankfurt 2-1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Zakaria manque un penalty

Monaco s'est imposé au forceps 1-0 contre Galatasaray. Les Monégasques ont inscrit le seul but de la rencontre à la 68 par Balogun. Mais les joueurs de la Principauté auraient pu se mettre à l'abri avant, seulement Denis Zakaria a manqué son penalty à la 51e.

Monaco – Galatasaray 1-0

Monaco – Galatasaray 1-0

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

L'Atalanta a réalisé une excellente opération en dominant Chelsea en Italie 2-1. Les Transalpins remontent à la 3e place provisoire.

Atalanta – Chelsea 2-1

Atalanta – Chelsea 2-1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Victoire également de l'Atletico Madrid 3-2 à Eindhoven face au PSV.

PSV – Atlético 2-3

PSV – Atlético 2-3

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Même score pour Marseille en Belgique face à L'Union Saint-Gilloise.

Union SG – Marseille 2-3

Union SG – Marseille 2-3

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Tottenham a lui écarté le Slavia Prague 3-0.

Tottennham – Slavia Praha 3-0

Tottennham – Slavia Praha 3-0

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Le Bayern 2e provisoire

Plus tôt dans la soirée, le Bayern Munich a lui renoué avec la victoire en Ligue des champions contre le Sporting (3-1). Ceci deux semaines après avoir concédé sur la pelouse d'Arsenal sa seule défaite de la saison.

Les Allemands, surpris au retour des vestiaires par un but contre son camp de Joshua Kimmich (54e), ont renversé la situation en cinq minutes, grâce à Serge Gnabry (65e) et Lennart Karl (69e). Jonathan Tah (77e) a enfoncé le clou en fin de partie.

Le club bavarois pointe provisoirement à la deuxième place du classement, avec 15 points en six journées, soit autant que les «Gunners», dernière équipe invaincue de C1, qui jouent mercredi à Bruges.

Ligue des champions. Le Bayern Munich retrouve le sourire

Ligue des championsLe Bayern Munich retrouve le sourire

