Le Real Madrid craint que son défenseur Antonio Rüdiger ne soit pas apte à jouer contre Manchester City en Ligue des champions la semaine prochaine. L'Allemand est blessé à la cuisse droite.

Antonio Rudiger est sorti sur blessure contre l'Espanyol Barcelone. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Suite aux examens réalisés sur notre joueur Antonio Rüdiger par les Services Médicaux du Real Madrid, une lésion au biceps fémoral de la jambe droite lui a été diagnostiquée», a écrit le club madrilène dans un communiqué. La durée potentielle de l'absence du défenseur n'a pas été évoquée.

Mais selon la presse espagnole, il pourrait manquer au minimum deux semaines de compétition, dont le derby de Madrid contre l'Atlético samedi en Liga et le barrage aller de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester City le 11 février. Cette blessure de l'international allemand, pilier défensif du champion d'Espagne et d'Europe en titre, est un énorme coup dur pour l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti, déjà privé de l'Espagnol Dani Carvajal et du Brésilien Eder Militao jusqu'à la fin de la saison.