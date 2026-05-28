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Ligue des champions Puskás Aréna : après Macron et Berset, place au PSG et à Arsenal

Clara Francey, à Budapest

28.5.2026

Affiche inédite, stade inédit. Le Paris Saint-Germain et Arsenal écriront ce samedi 30 mai un nouveau chapitre de l'histoire de la Ligue des champions dans l'impressionnante Puskás Aréna de Budapest. Coup d'oeil sur ce stade qui se veut le symbole de la renaissance du football hongrois.

Puskas Arena
Puskas Arena. La Puskás Aréna vue de l'intérieur.

La Puskás Aréna vue de l'intérieur.

Photo: KEYSTONE

Puskas Arena. La Puskás Aréna vue de l'extérieur.

La Puskás Aréna vue de l'extérieur.

Photo: imago images/PA Images

Puskas Arena. Xherdan Shaqiri en action dans la Puskás Aréna.

Xherdan Shaqiri en action dans la Puskás Aréna.

Photo: imago images/Shutterstock

Puskas Arena. Ferenc Puskás dans ses oeuvres en 1955 avec la Hongrie.

Ferenc Puskás dans ses oeuvres en 1955 avec la Hongrie.

Photo: KEYSTONE

Puskas Arena. Novembre 2024 : les participants au cinquième sommet de la Communauté politique européenne posent dans la Puskás Aréna.

Novembre 2024 : les participants au cinquième sommet de la Communauté politique européenne posent dans la Puskás Aréna.

Photo: IMAGO/Bestimage

Puskas Arena. Emmanuel Macron (au centre) en réunion avec Ursula von der Leyen dans la Puskás Aréna.

Emmanuel Macron (au centre) en réunion avec Ursula von der Leyen dans la Puskás Aréna.

Photo: AFP

Puskas Arena
Puskas Arena. La Puskás Aréna vue de l'intérieur.

La Puskás Aréna vue de l'intérieur.

Photo: KEYSTONE

Puskas Arena. La Puskás Aréna vue de l'extérieur.

La Puskás Aréna vue de l'extérieur.

Photo: imago images/PA Images

Puskas Arena. Xherdan Shaqiri en action dans la Puskás Aréna.

Xherdan Shaqiri en action dans la Puskás Aréna.

Photo: imago images/Shutterstock

Puskas Arena. Ferenc Puskás dans ses oeuvres en 1955 avec la Hongrie.

Ferenc Puskás dans ses oeuvres en 1955 avec la Hongrie.

Photo: KEYSTONE

Puskas Arena. Novembre 2024 : les participants au cinquième sommet de la Communauté politique européenne posent dans la Puskás Aréna.

Novembre 2024 : les participants au cinquième sommet de la Communauté politique européenne posent dans la Puskás Aréna.

Photo: IMAGO/Bestimage

Puskas Arena. Emmanuel Macron (au centre) en réunion avec Ursula von der Leyen dans la Puskás Aréna.

Emmanuel Macron (au centre) en réunion avec Ursula von der Leyen dans la Puskás Aréna.

Photo: AFP

Clara Francey, à Budapest

28.05.2026, 17:30

En 71 éditions de C1, c'est la première fois que la finale se tient en Hongrie. Ce n'est en revanche pas le premier match de Ligue des champions organisé à la Puskás Aréna. En 2021, deux huitièmes de finale aller impliquant des clubs allemands y avaient été délocalisés pour raisons sanitaires, dont un Leipzig-Liverpool (0-2) auquel avait participé un certain Xherdan Shaqiri.

Inaugurée en 2019, la Puskás Aréna a été construite sur les ruines de l'ancien Népstadion (stade du peuple), dans le XIVe arrondissement de Budapest, en vue de l'Euro 2020. Quatre rencontres du tournoi y ont été disputées. A cette occasion, deux des finalistes de samedi avaient déjà foulé la pelouse budapestoise : le Parisien Ousmane Dembélé, en phase de groupes avec la France, et le Gunner Jurriën Timber, en huitièmes de finale avec les Pays-Bas.

L'enceinte porte le nom de la légende absolue du football hongrois Ferenc Puskás (1927-2006), considéré comme l'un des plus grands joueurs de l’histoire. Pour rappel, l'attaquant avait inscrit plus de 700 buts en carrière, remporté trois Coupes d'Europe des clubs champions - ancêtre de la Ligue des champions - avec le Real Madrid et été sacré champion olympique en 1952, entre autres. Le trophée de la FIFA récompensant le joueur ayant marqué «le plus beau but» de la saison porte d'ailleurs également le nom du «Major galopant».

La Puskás Aréna en chiffres

  • Capacité : 67'155 spectateurs
  • Inauguration : 2019
  • Coûts de construction : plus de 500 millions de CHF
  • Dimensions du terrain : 105m x 68m
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Mais la Puskás Aréna ne vit pas que pour le football. Des concerts s'y tiennent également parfois, et le stade a même accueilli des événements politiques. En effet, le désormais ex-Premier Ministre hongrois Viktor Orbán, mordu de ballon rond, y avait notamment organisé en 2024 le 5e sommet de la Communauté politique européenne (CPE). C'est ainsi que Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Viola Amherd ou encore Alain Berset avaient pris la pose devant les tribunes rouges du stade de la capitale hongroise.

Une chose est sûre, avec une capacité de plus de 67'000 places et une acoustique souvent saluée, la Puskás Aréna promet une ambiance électrique pour cette finale de Ligue des champions 2026, dont le coup d'envoi sera donné non pas à 21h, comme de tradition, mais à 18h00, après le show du groupe américain The Killers.

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