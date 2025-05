«Arsenal, c'est l’équipe qui nous a fait le plus souffrir»

«L'objectif est d'écrire l'histoire» en remportant la Ligue des champions le 31 mai et pas juste de se hisser en finale, a souligné l'entraîneur du Paris St-Germain, Luis Enrique, après la qualification contre Arsenal (1-0, 2-1), mercredi au Parc des Princes.

PSG – Arsenal 2-1 UEFA Champions League // Demi-finale retour // Saison 24/25 07.05.2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«L'objectif est d'écrire l'histoire, être les premiers à conquérir ce trophée tant désiré (au PSG), pour un projet qui a changé l'an dernier, et dans lequel je suis très épanoui en tant qu'entraîneur», a dit Luis Enrique en conférence de presse. «Je me sens autorisé à me projeter pour que l'équipe plaise chaque jour aux supporters», a-t-il ajouté.

«Il manque encore une étape, la finale. Le club le mérite, les supporters le méritent depuis très longtemps», a dit Luis Enrique. «C'était une belle soirée, une manière de remercier les supporters pour leur soutien tous les jours indépendamment des résultats. C'est ça qui est beau, rendre heureux», a souri Luis Enrique.

«Je pense qu'en termes de passion, d'intensité, le match n'a pas déçu. Arsenal était venu pour gagner. En première mi-temps, ils ont tiré le match vers leurs points forts, et nous avons joué le match que nous ne voulions pas jouer», a relaté le coach parisien. «Mais nous avons marqué un but, touché un poteau» dès la première mi-temps, a-t-il noté.

Est-il d'accord avec Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, qui a estimé que son équipe a été meilleure et méritait davantage de se qualifier ? «Je ne suis pas d'accord, du tout, même si Mikel Arteta est un très bon ami. Sur deux manches, on a marqué plus de buts. Mais Arsenal est super, on a beaucoup souffert, c'est eux qui nous ont fait le plus souffrir» en C1, a expliqué Luis Enrique.

«Luis Enrique a créé une grande équipe»

«Luis Enrique a créé une grande équipe», a affirmé, pour sa part, le milieu parisien Achraf Hakimi. L'entraîneur «a fait un travail incroyable depuis son arrivée au Paris SG, il a créé une grande équipe», a-t-il dit au micro de Canal+.

«Beaucoup de gens ne croyaient pas en nous, on y est arrivé», a dit l'international marocain. «On a beaucoup travaillé, on est une équipe, on est une famille, on mérite ce moment, (avec) tous les supporters, tous les Parisiens».

«On veut plus, le boulot n'est pas fini», a déclaré de son côté le capitaine du PSG Marquinhos. «C'est une émotion très belle, on a fait du beau travail pour mériter tout ça, il faut profiter au maximum», a déclaré le Brésilien sur Canal+. «Le boulot est fait pour arriver en finale mais il n'est pas fini, on veut plus, on veut aller chercher ce titre» le 31 mai à Munich contre l'Inter Milan.

Al-Khelaïfi «très fier»

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s'est quant à lui dit «très fier» de Paris, «une grande équipe», a-t-il souligné. «On est très fier, on a montré qu'on était une grande équipe (...). Le chemin a été long, en novembre on était quasi éliminé. Mais j'ai un message à faire passer: ce n'est pas fini», a-t-il déclaré en zone mixte.

«On l'a fait en plus devant nos supporters, ce n'était pas le cas la dernière fois. C'est magnifique pour le club», a-t-il encore mis en avant. «On a de grands joueurs, une grande équipe, on est sur la bonne voie», a-t-il insisté, ajoutant que le PSG «doit rester concentré» avant la finale le 31 mai à Munich.