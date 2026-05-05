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Ligue des champions Arsenal mate l’Atlético et retrouve la finale, 20 ans après !

Nicolas Larchevêque

5.5.2026

Arsenal jouera la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2006. Les Gunners ont écarté l'Atlético de Madrid mardi à Londres en remportant le match retour 1-0 (1-1 à l'aller).

Arsenal – Atlético 1-0

Arsenal – Atlético 1-0

UEFA Champions League | Demi-finale retour | Saison 25/26

05.05.2026

Keystone-ATS

05.05.2026, 22:53

05.05.2026, 23:08

Mikel Arteta et ses hommes réussiront-ils là où Arsène Wenger, Thierry Henry et Cie avaient échoué en 2006? A l'époque, au Stade de France, les légendes d'Arsenal s'étaient inclinées 2-1 devant le FC Barcelone de Samuel Eto'o et Ronaldinho, dans la quête de leur premier titre en Ligue des champions.

Les joueurs du Nord de Londres auront une nouvelle chance de soulever la coupe aux grandes oreilles le 30 mai à Budapest. Mais la tâche s'annoncera de toute manière ardue face au Paris Saint-Germain ou au Bayern Munich, qui vont se battre pour le deuxième billet mercredi soir.

Un but de Saka suffit

Sous le crachin londonien, les Gunners ont obtenu le premier ticket sans trop trembler face à l'Atlético de Madrid, pour un petit but. L'unique réussite a été inscrite par Bukayo Saka, qui a surgi juste avant la mi-temps pour reprendre une frappe de Leandro Trossard mal renvoyée par le gardien adverse Jan Oblak (45e).

En deuxième période, les deux équipes ont eu chacune une grosse occasion. Giuliano, le fils de l'entraîneur Diego Simeone, a raté le 1-1 à cause d'un retour salvateur du défenseur brésilien Gabriel (51e). Viktor Gyökeres, lui, a manqué la balle du 2-0 à la réception d'un excellent centre de Piero Hincapié (66e).

Ligue des champions. Atlético - Arsenal : un «péno» partout, balle au centre

Ligue des championsAtlético - Arsenal : un «péno» partout, balle au centre

Les Madrilènes ont cherché à tout prix l'égalisation et les prolongations, mais la solidité des Anglais a fait la différence, une fois de plus. Statistique impressionnante: Arsenal n'a encaissé que 6 buts en 14 matches de C1 cette saison...

Au bord de la crise il y a encore quelques jours, les Gunners sont à quatre matches de réussir le doublé Premier League - Ligue des champions. Le leader du championnat anglais a en effet son destin en main sur la scène nationale après le match nul de Manchester City lundi soir sur la pelouse d'Everton (3-3).

Espoirs de titre envolés ?. Manchester City piégé par un ex-Bâlois dans un match de folie !

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Les temps forts du match aller

Atlético – Arsenal 1-1

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UEFA Champions League | Demi-finale aller | Saison 25/26

29.04.2026

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