  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Arsenal - Sporting, bouffée d'air ou grosse turbulence

ATS

14.4.2026 - 13:42

La Ligue des champions arrive à point nommé pour Arsenal dans un contexte devenu soudainement pesant en Angleterre. Mais le Sporting tentera de s'appuyer sur cette fébrilité passagère pour créer la surprise, mercredi (21h) à Londres en quart de finale retour.

La Ligue des champions arrive à point nommé pour Arsenal (ici Declan Rice) dans un contexte devenu soudainement pesant en Angleterre.
La Ligue des champions arrive à point nommé pour Arsenal (ici Declan Rice) dans un contexte devenu soudainement pesant en Angleterre.
ats

Keystone-SDA

14.04.2026, 13:42

Les Gunners ont jusqu'ici marché sur l'Europe (neuf succès en dix matches), surtout à la maison. Et ils restent considérés comme des favoris crédibles pour la victoire finale, au même titre que le Bayern Munich, qu'ils ont battus 3-1 fin novembre.

La voie d'accès pour le dernier carré de la compétition semble dégagée après le quart de finale aller remporté 1-0 à Lisbonne grâce aux entrants Gabriel Martinelli et Kai Havertz, passeur et buteur dans le temps additionnel.

Pourtant, les déboires accumulés depuis trois semaines sur le plan national ont plombé l'ambiance et cassé l'élan des Londoniens, attendus au tournant par leurs supporters devenus anxieux. Il y a eu la finale de la Coupe de la Ligue perdue contre Manchester City, l'élimination en Coupe d'Angleterre par une équipe de deuxième division (Southampton) et, enfin, le gros raté en Premier League contre Bournemouth, samedi à domicile.

Premier League. Arsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City

Premier LeagueArsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City

«Engranger de la confiance»

Cela fait trois défaites concédées en quatre matches, autant que lors des 49 rencontres précédentes disputées cette saison. Et cet enchaînement malheureux arrive au pire moment, quand les rêves de titres se cimentent ou s'envolent. En Angleterre, la réception du Sporting a été complètement reléguée au second plan et les débats se cristallisent autour de la «finale» à venir pour le titre en championnat, dimanche chez Manchester City.

«Ils ont un match à jouer en milieu de semaine en Ligue des champions, ce qui pourrait en fait leur être utile. Si Arsenal avait une semaine entière pour penser à ce match (contre City), je ne pense pas que ça les aiderait du tout. Ils peuvent peut-être engranger de la confiance en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions», a relevé Gary Neville, ancien joueur de Manchester United, dans son podcast.

Ligue des champions. Le Bayern piège le Real dans son antre, Arsenal transpire à Lisbonne

Ligue des championsLe Bayern piège le Real dans son antre, Arsenal transpire à Lisbonne

Gyökeres scruté de près

Atteindre le dernier carré pour la deuxième fois consécutivement n'apparaît toutefois pas comme une formalité face au Sporting qui, lui, a une page d'histoire inédite à écrire dans la capitale britannique. Le club vert et blanc n'a en effet jamais disputé de demi-finale dans la plus grande Coupe d'Europe. Sa meilleure performance, jusqu'ici, était un quart de finale perdu contre les Espagnols de la Real Sociedad en 1983.

Les Lions ont prouvé à l'aller qu'ils étaient capables de contenir en grande partie la puissance offensive des Gunners, et notamment la menace représentée par Viktor Gyökeres, leur ancien artificier parti l'été dernier après deux saisons canon (97 buts en 102 apparitions). L'avant-centre suédois a laissé derrière lui des premiers mois poussifs à Londres et commence à donner la pleine mesure de son potentiel, avec 18 buts déjà à son crédit cette saison.

Arsenal a investi 76 millions d'euros sur lui, bonus compris, précisément pour cette semaine à deux sommets contre le Sporting et City. Le retour sur investissement est attendu dès maintenant.

Les plus lus

Un double attentat-suicide pendant la visite du pape
«Cougar Island»: c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures... daubes !
Deux navires traversent le détroit d'Ormuz malgré le blocus américain
Le couple Moretti mis en examen à Rome
Interview polémique de Sergueï Lavrov : Léa Salamé partage ses regrets
Danger élevé: la Patrouille des Glaciers stoppe ses premières courses