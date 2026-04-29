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Ligue des champions Atlético - Arsenal : un «péno» partout, balle au centre

Clara Francey

29.4.2026

Arsenal a obtenu un bon nul 1-1 à Madrid face à l'Atletico en match aller de la demi-finale de Ligue des Champions. Ce fut une histoire de penalties. La VAR a tourné à plein régime pour ce choc des demi-finales entre les Gunners et les Colchoneros. Parce que ce duel fut une histoire de penalties.

Atlético – Arsenal 1-1

Atlético – Arsenal 1-1

UEFA Champions League | Demi-finale aller | Saison 25/26

29.04.2026

Keystone-ATS

29.04.2026, 23:00

29.04.2026, 23:10

Ce sont les Londoniens qui ont ouvert le score à la 44e par le Suédois Victor Gyökeres. Les Espagnols ont répliqué à la 56e par l'Argentin Julian Alvarez. Mais les supporters madrilènes ont eu des sueurs froides à la 78e lorsque l'arbitre néerlandais Danny Makkelie a indiqué le point de penalty à la suite d'une faute de Hancko sur Eze. Mais après visionnage de la VAR, le directeur de jeu est revenu en arrière et a signifié qu'il n'y avait pas de penalty pour le plus grand soulagement des supporters espagnols.

Les joueurs de Diego Simeone ont eu la possibilité de prendre l'avantage à la 63e par Griezmann, mais le Français a glissé au moment de sa frappe et le ballon a rebondi sur la transversale de David Raya. Les Londoniens ont eu connu leur meilleure chance à la 87e grâce à Mosquera, mais Oblak a parfaitement paré cette tentative.

Le retour dans une semaine à Londres verra les joueurs de Mikel Arteta certainement plus offensifs et ceux de Simeone attendant le contre pour surprendre et filer en finale contre le vainqueur du duel entre le PSG et le Bayern Munich.

Folie en Ligue des champions. Neuf buts dans un choc de dingue entre le PSG et le Bayern Munich !

Folie en Ligue des championsNeuf buts dans un choc de dingue entre le PSG et le Bayern Munich !

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