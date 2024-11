Déçu par sa septième place au classement du Ballon d'Or et par le manque de réalisme de son équipe, le capitaine de l'Inter Milan Lautaro Martinez est en colère avant d'affronter Arsenal mercredi (21h00) à San Siro en Ligue des champions.

Lautaro Martinez est en colère avant d'affronter Arsenal mercredi. IMAGO

AFP Clara Francey

Inutile d'agiter le rouge du maillot d'Arsenal devant lui, le «Toro», comme il est surnommé en Serie A et en Argentine, est déjà très remonté. Dimanche soir après la laborieuse victoire de son équipe face au mal classé Venise (1-0), l'attaquant argentin a explosé, en direct sur la plateforme DAZN, à la surprise de ses interlocuteurs, guère habitués à le voir aussi véhément.

Certes il y a eu la victoire au bout, a-t-il constaté, «mais ce n'est pas qu'une question de points, c'est aussi une question d'état d'esprit»: «Nous devons apprendre à tuer les matches quand on les domine comme ça», a-t-il fulminé.

Quelques minutes plus tôt, alors qu'il avait quitté ses coéquipiers à la 71e minute en prévision du duel contre Arsenal, Martinez, 27 ans, s'était précipité au coup de sifflet final sur l'arbitre pour lui reprocher un temps additionnel à rallonge. «Cela me met en colère», a-t-il même hurlé, résumant ainsi le sentiment qui l'anime depuis plusieurs jours.

Tout a commencé avec la cérémonie de remise du Ballon d'Or le 28 octobre: meilleur buteur du Championnat d'Italie et de la Copa America, compétitions qu'il a remportées avec l'Inter et l'Argentine, Martinez se voyait finir bien plus haut que septième au classement.

«J’espérais sincèrement mieux, mais en même temps, ces trophées ne sont parfois pas attribués de manière juste», a-t-il lâché, amer.

Premier but à domicile depuis février

Si Martinez est nerveux alors que l'Inter est 2e de la Serie A, à un point du leader Naples, et que le club lombard a empoché sept points sur neuf possibles en C1, c'est aussi parce que son début de saison le laisse sur sa faim.

Ses statistiques (5 buts en championnat, un en C1) sont nettement en retrait par rapport à la saison dernière (12 en championnat après la 11e journée, un en C1 avant la 4e journée).

Son entente avec Marcus Thuram, si détonante lors la saison 2023-24 conclue par un vingtième titre de champion pour l'Inter, est pour l'instant moins efficace.

«La raison est simple», s'est défendu le N.10 nerazzurro qui a inscrit 44 buts la saison dernière en club, «je suis revenu à l'entraînement tard avec la Copa America, je travaille dur depuis et je sens que c'est en train de revenir».

Pour preuve, il a inscrit dimanche son premier but à San Siro en Serie A depuis .... février 2024, soit huit mois de disette à domicile, et il sera titularisé mercredi pour la première fois de la saison en Ligue des champions.

Simone Inzaghi n'a en effet souhaité prendre aucun risque avec son buteur qui a prolongé cet été son contrat jusqu'en 2029. Martinez n'a eu que 79 minutes de C1 à se mettre sous la dent, pas assez pour l'instant pour pouvoir marquer les esprits en vue du Ballon d'Or 2025.

Mais cela peut vite changer s'il devait passer ses nerfs sur Arsenal, sept points engrangés en C1 comme l'Inter mais en panne en championnat (5e) avec un seul point pris sur ses trois derniers matches.