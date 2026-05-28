A 32 ans et après 13 saisons au PSG, Marquinhos est passé par toutes les émotions, a vu bon nombre d'entraîneurs et de stars se succéder mais c'est lui qui pourrait rentrer un peu plus dans la légende du club avec une deuxième Ligue des champions comme capitaine.

Marquinhos est passé par toutes les émotions à Paris. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les désillusion de la finale de Ligue des champions en 2020 et de la «remontada» en 2017, qu'a connues le Brésilien, sont désormais aux oubliettes. Les autres échecs européens (Manchester City, Manchester United, le Real Madrid, le Bayern Munich), qui lui ont souvent collé à la peau, ne sont que de lointains souvenirs.

Tout s'est effacé dans ses larmes de joie de la nuit du 31 mai 2025 à Munich quand, lors des dernières minutes d'une immense démonstration parisienne (5-0) contre l'Inter Milan, il a réalisé qu'il avait conquis l'Europe et qu'il allait enfin soulever cette coupe qui lui manquait. Derrière laquelle il courait depuis 2013.

Cette pression balayée, le capitaine a la possibilité de conquérir une deuxième Ligue des champions samedi contre Arsenal et de rentrer encore plus durablement dans la légende du PSG.

«Une fois, c'est déjà difficile, une deuxième fois consécutive, c'est encore plus dur», a estimé Marquinhos, qui a déjà marqué l'histoire du club en étant le joueur le plus capé (522) et en ayant remporté 11 championnats de France, 8 Coupes de France et 10 Trophées des champions.

Pour rejoindre Budapest, au côté de son partenaire de choix Willian Pacho en charnière centrale, Marquinhos a résisté avec courage contre Liverpool à Anfield (2-0) mais aussi lors du retour contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena (1-1), après avoir été transpercé à l'aller par Luis Diaz et Michael Olise (5-4).

Largement préservé en Ligue 1 depuis février pour être plus performant dans les matches européens, il a tenu son rang depuis l'arrivée du printemps, après avoir été souvent mis en difficulté défensivement en début d'année, pas aidé par des soucis personnels.

Grâce à cette fraîcheur physique retrouvée, le seul trentenaire de l'effectif (avec Lucas Hernandez) a su hausser son niveau et retrouver toutes ses facultés athlétiques pour vivre sa troisième finale sous le maillot parisien.

En dehors des terrains, le capitaine depuis 2020 et le départ de son ami Thiago Silva reste le leader de son vestiaire, réélu encore cette saison par ses coéquipiers.

«C'est un capitaine, le leader du vestiaire. Quand il n'est pas dans l'équipe, je ne sais pas qui va parler, qui va motiver l'équipe. Je suis très content de l'avoir, il a toujours été performant depuis que je suis ici», a expliqué Luis Enrique en février.

«Notre plus grand leader»

«C'est notre plus grand leader, il nous donne de la confiance, il ne laisse jamais l'équipe se relâcher», a insisté son coéquipier Joao Neves, arrivé en 2024.

Selon Khvicha Kvaratskhelia, «chaque jour, à chaque entraînement, il nous booste, il nous parle constamment. Rester constant est la chose la plus difficile dans le foot, c'est un bon capitaine pour permettre cela».

Ces dernières années et en réalité depuis l'arrivée de Luis Enrique (et de son adjoint et psychologue Joaquin Valdes), le défenseur a franchi un cap mental et n'est plus ce joueur friable dans les moments importants.

Potentiellement mis sous pression cet été par l'arrivée à son poste d'un concurrent, Ilya Zabarnyi, le Brésilien n'a pas montré d'états d'âme et a gardé la même attitude de leader, comme l'ont montré ses prestations à Liverpool ou Munich. Si son niveau est plus fluctuant que celui du roc Pacho, si son coffre pour se replier rapidement interroge parfois, «Marqui» reste une référence en lecture du jeu et positionnement.

Sous contrat jusqu'en 2028, Marquinhos - qui va jouer la Coupe du monde cet été, son dernier grand objectif avec la sélection après les JO remportés en 2016 à Rio - va bientôt voir revenir le sujet de son avenir à Paris, comme cela avait été le cas en fin de saison dernière.

«J'ai tellement d'amour pour ce club. Je donne le max à chaque match. Après s'ils pensent un jour que ce n'est plus le moment d'avoir Marquinhos au PSG... Ça arrivera un jour ou l'autre», disait-il en mai 2025. Il pensait alors «apporter à cette équipe». Est-ce toujours son envie aujourd'hui ?

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