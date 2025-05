Avant Sommer, les légendes de la Ligue des champions régalent Munich

Baignée par un soleil radieux, la ville de Munich est en ébullition à l’heure d’accueillir ce samedi la finale de la Ligue des champions ! Mais avant de voir les stars du PSG et de l’Inter Milan illuminer l’Allianz Arena, l’UEFA a organisé vendredi le traditionnel tournoi des légendes. Immersion.

Grégoire Galley, à Munich Gregoire Galley

Le format de ce tournoi est relativement simple. Il débute par deux demi-finales, suivies d’une rencontre pour la 3e place et de la grande finale. Les matches se jouent à 6 contre 6 et durent 20 minutes.

Programmée avant chaque finale de la Ligue des champions depuis plus de dix ans, cette compétition a pris cette année une autre envergure puisqu’elle s’est disputée pour la première fois dans une Arena et non pas au milieu d’une fan zone. Près de 10’000 amoureux du ballon rond ne se sont donc pas faits prier pour venir admirer certains joueurs qui ont marqué l’histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ainsi Andrés Iniesta, Roberto Carlos, Franck Ribéry, Lothar Matthäus ou encore Marco Materazzi étaient présents au SAP Garden de Munich.

Au terme de la finale, c’est l’équipe emmenée par Luís Figo qui a pu lever les bras au ciel. Bien entourée par le gardien néerlandais Edwin van der Sar ou le Brésilien Cafu, la formation de la légende portugaise a pris la mesure de l’escouade menée par Kaka sur le score de 9-8.

Au-delà du résultat, les joueurs ont pris beaucoup de plaisir à évoluer devant un public autant survolté que conquis. «Ça fait toujours plaisir de retrouver les anciens collègues dans une telle ambiance. Certains d’entre eux, comme Zé Roberto ou Ribéry, ont d’ailleurs gardé un excellent niveau», confirme l’ancien attaquant du Bayern Munich Giovane Elber.

Finale indécise

En zone mixte, les légendes ont également pris le temps d’évoquer la finale de la Ligue des champions millésime 2025, sans toutefois trop se mouiller au moment de faire un pronostic. «Ces deux équipes méritent très clairement de gagner le titre. Si le PSG a un meilleur bagage technique que l’Inter, les Italiens ont l’expérience de leur côté», s’avance timidement le Français Robert Pirès.

Même son de cloche chez le milieu de terrain espagnol Gaizka Mendieta ou le portier allemand Jens Lehmann qui voient une rencontre très serrée se profiler à l’horizon.

Champion du monde avec la France en 1998, Christian Karembeu a lui misé une petite pièce sur le PSG : «Même si cette partie s’annonce très ouverte, il faut garder à l’esprit que Paris a réalisé un parcours de champion tandis que l’Inter Milan a beaucoup souffert pour en arriver là. Je pense donc que la dynamique est davantage en faveur des Parisiens avant cette finale.»

Qui donc de Marquinhos ou de Lautaro Martinez aura l’immense honneur de soulever la Coupe aux grandes oreilles ce samedi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich ? La réponse dans quelques heures...