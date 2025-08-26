  1. Clients Privés
Ligue des champions «On ne va pas se cacher» - Bâle pour un exploit à Copenhague

ATS

26.8.2025 - 15:56

Le FC Bâle joue sa place en phase de ligue de la prestigieuse Ligue des champions mercredi (21h00) au Danemark. Les Rhénans ont concédé le nul 1-1 chez eux à l'aller face au FC Copenhague.

Bâle – Copenhague 1-1

Bâle – Copenhague 1-1

UEFA Champions League | Playoff aller | Saison 25/26

20.08.2025

Keystone-SDA

26.08.2025, 15:56

Les Danois n'ont guère brillé le week-end dernier en championnat, se contentant d'un nul 1-1 face à Odense à domicile. Mais le coach Jacob Neestrup a laissé de nombreux titulaires au repos samedi. A contrario, Ludovic Magnin a quant à lui pu préparer en toute quiétude cette rencontre décisive, son équipe s'étant retrouvée au repos ce week-end.

Ligue des champions. Copenhague ménage ses troupes avant le retour face à Bâle

Ligue des championsCopenhague ménage ses troupes avant le retour face à Bâle

Le FC Bâle n'a plus décroché le jackpot de la Ligue des champions depuis la saison 2017/18, au cours de laquelle les rotblau avaient atteint les 8es de finale avec une élimination face à Manchester City à la clé. En cas d'échec mercredi soir, le FCB devrait se contenter de la phase de ligue de l'Europa League.

Le FCB sera prêt, assure Shaqiri

Depuis le match aller, les champions de Suisse ont eu le temps de se remobiliser. «Nous nous sommes bien entraînés et avons regardé plusieurs choses tactiques. On sera prêts. Tout est possible et reste ouvert, mais on sait aussi que ce ne sera pas une tâche facile dans ce stade», a déclaré Xherdan Shaqiri dans la «Basler Zeitung».

Ligue des champions. «On aurait peut-être dû réagir plus tôt» - Shaqiri tacle Magnin !

Ligue des champions«On aurait peut-être dû réagir plus tôt» - Shaqiri tacle Magnin !

L'effectif bâlois a connu des changements depuis le match aller et sera privé d'Adjetay, suspendu. «C'est normal que des joueurs partent et arrivent durant une période de transferts. Mais l'équipe est en place. Nous allons essayer de délivrer la meilleure performance possible avec la meilleure équipe possible. Nous aborderons le match avec confiance, on ne va pas se cacher», a encore dit le capitaine bâlois.

Shaqiri a confiance dans le fait que son équipe dispose des armes pour passer. «Nous avons déjà souvent prouvé que nous étions capables de marquer beaucoup de buts. Mais l'important sera surtout d'être solides sur le plan défensif. Tant qu'on encaisse pas de buts, on aura toujours des occasions d'aller en mettre un devant. Chacun devra évoluer à son maximum», a conclu l'ancien international.

Ligue des champions. Balle au centre à domicile : Copenhague sera l’Everest bâlois

Ligue des championsBalle au centre à domicile : Copenhague sera l’Everest bâlois

Ludovic Magnin : «On est encore en vie pour le retour»

Ludovic Magnin : «On est encore en vie pour le retour»

Le nouvel entraîneur du FC Bâle revient sur le match nul face à Copenhague en Ligue des champions.

20.08.2025

