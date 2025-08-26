Le FC Bâle joue sa place en phase de ligue de la prestigieuse Ligue des champions mercredi (21h00) au Danemark. Les Rhénans ont concédé le nul 1-1 chez eux à l'aller face au FC Copenhague.

Keystone-SDA ATS

Les Danois n'ont guère brillé le week-end dernier en championnat, se contentant d'un nul 1-1 face à Odense à domicile. Mais le coach Jacob Neestrup a laissé de nombreux titulaires au repos samedi. A contrario, Ludovic Magnin a quant à lui pu préparer en toute quiétude cette rencontre décisive, son équipe s'étant retrouvée au repos ce week-end.

Le FC Bâle n'a plus décroché le jackpot de la Ligue des champions depuis la saison 2017/18, au cours de laquelle les rotblau avaient atteint les 8es de finale avec une élimination face à Manchester City à la clé. En cas d'échec mercredi soir, le FCB devrait se contenter de la phase de ligue de l'Europa League.

Le FCB sera prêt, assure Shaqiri

Depuis le match aller, les champions de Suisse ont eu le temps de se remobiliser. «Nous nous sommes bien entraînés et avons regardé plusieurs choses tactiques. On sera prêts. Tout est possible et reste ouvert, mais on sait aussi que ce ne sera pas une tâche facile dans ce stade», a déclaré Xherdan Shaqiri dans la «Basler Zeitung».

L'effectif bâlois a connu des changements depuis le match aller et sera privé d'Adjetay, suspendu. «C'est normal que des joueurs partent et arrivent durant une période de transferts. Mais l'équipe est en place. Nous allons essayer de délivrer la meilleure performance possible avec la meilleure équipe possible. Nous aborderons le match avec confiance, on ne va pas se cacher», a encore dit le capitaine bâlois.

Shaqiri a confiance dans le fait que son équipe dispose des armes pour passer. «Nous avons déjà souvent prouvé que nous étions capables de marquer beaucoup de buts. Mais l'important sera surtout d'être solides sur le plan défensif. Tant qu'on encaisse pas de buts, on aura toujours des occasions d'aller en mettre un devant. Chacun devra évoluer à son maximum», a conclu l'ancien international.