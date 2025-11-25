Omniprésent aux quatre coins du terrain, Harry Kane réalise à 32 ans un début de saison éblouissant avec le Bayern. L'international anglais retrouve ce mercredi (21h00), le stade d'un ex-rival qu'il connaît par coeur, celui d'Arsenal, en Ligue des champions.

Dans la centaine de matches qu'il a disputés contre des équipes de Londres, c'est bien face aux Gunners que l'ancien numéro 9 de Tottenham (2011-2023), le voisin ennemi, a été le plus souvent décisif dans sa carrière, avec 15 buts et deux passes décisives en tout. La dernière fois, en avril 2024, il était revenu hanter Arsenal à domicile avec le Bayern (2-2) en quarts de finale aller de la Ligue des champions, prémices d'une qualification pour les demies (victoire 1-0 au retour).

«Je retourne dans le nord de Londres, un territoire évidemment très familier pour moi», a glissé le capitaine et meilleur buteur de l'équipe d'Angleterre, samedi après le succès contre Fribourg en Bundesliga (6-2). «On les a joués il y a deux ans en Ligue des champions, et il y avait une grande attente autour de ce match. Forcément, ayant joué si longtemps pour Tottenham, ça ajoute un petit quelque chose de plus à ce match», a estimé Kane.

Avec le maillot blanc des Spurs, il a croisé le fer avec Arsenal à 19 reprises dans ce qui est «probablement le match le plus important de la saison» pour les deux équipes, selon son expression.

La bataille ultime

Mercredi, pourtant, l'enjeu sera bien différent et son cas personnel, moins central. L'affiche entre le Bayern et Arsenal, c'est la bataille ultime entre deux équipes invincibles jusqu'ici en Ligue des champions. «Au final, ça n'est qu'un autre match, important pour nous. J'essaie de ne pas me concentrer sur le côté émotionnel de la rencontre, mais sur ce que je dois faire et ce que l'équipe doit faire», a ajouté l'avant-centre.

«Je suis en forme, l'équipe est en forme. Je ne veux pas en faire quelque chose de plus important que ça ne l'est. C'est un autre match de Ligue des champions contre une équipe très forte», a-t-il précisé. Pour la 17e victoire munichoise de la saison (contre un match nul), Kane a inscrit samedi son 24e but avec le Bayern, toutes compétitions confondues. Son total s'élève à 14 en Bundesliga, cinq en Ligue des champions, quatre en Coupe et un en Supercoupe.

En l'espace d'un peu plus de trois mois et 23 matches disputés en club (18) et en sélection (5), il en est déjà à 29 buts marqués avant les retrouvailles tant attendues avec Arsenal.

«Pas seulement un buteur»

Ces statistiques ne disent toutefois qu'une infime partie du travail abattu par Kane. L'attaquant décroche de plus en plus souvent pour lancer la construction des phases offensives, alors que le Bayern est toujours privé de son joyau Jamal Musiala, en phase de reprise après sa grave blessure début juillet.

«Je ne suis pas seulement un buteur. Je peux avoir un impact sur l'équipe grâce à mes passes, mes situations en un contre un, en soulageant l'équipe de la pression», a souligné celui qui a rejoint le Bayern à l'été 2023. «Je sens que j'influence beaucoup plus le jeu, à la fois avec et sans le ballon, que les années précédentes, et c'est évidemment grâce à l'entraîneur», a expliqué Kane, totalement épanoui en Bavière, avec un contrat qui court jusqu'à l'été 2027.

«J'aime la façon dont on joue, de façon réellement agressive, sans crainte», a loué Kane à propos du système mis en place par Vincent Kompany. Il a remarquablement fonctionné à Paris (victoire 2-1), place désormais à un nouveau test géant à Londres.