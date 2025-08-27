  1. Clients Privés
Ligue des champions Battu à Copenhague, Bâle devra se contenter de l'Europa League

Clara Francey

27.8.2025

Le FC Bâle ne disputera pas la phase de ligue de la Ligue des champions. En play-off retour, les Rhénans ont été battus 2-0 par le FC Copenhague. Le match aller s'était conclu sur un nul 1-1.

Copenhague – Bâle 2-0

Copenhague – Bâle 2-0

UEFA Champions League | Playoff retour | Saison 25/26

27.08.2025

Keystone-ATS

27.08.2025, 22:53

27.08.2025, 23:32

Les Danois ont fait la décision sur une tête de Cornelius après 39 secondes en seconde période. L'attaquant a été idéalement servi par Achouri et il n'a pas été marqué d'assez près par Vouilloz. Moukoko a ensuite assuré la qualification des siens sur un penalty (84e) concédé par Barisic.

Longtemps timide offensivement, le FCB a esquissé une brève réaction après avoir concédé l'ouverture du score. Shaqiri (56e) et Broschinski (57e) ont testé les excellents réflexes de Kotarski. Mais après, malgré tous leurs efforts, les champions de Suisse ne sont pas parvenus à aller inquiéter la défense danoise.

Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas su se sublimer pour franchir le dernier obstacle avant d'atteindre le Graal de la Ligue des champions et ses millions. Ils joueront quand même sur la scène européenne cet automne, mais au deuxième échelon, soit en Europa League. C'est un échec pour les Rhénans, qui espéraient tant retrouver les sommets de la C1.

Ludovic Magnin : «Je me demande ce que faisait la VAR…»

Ludovic Magnin : «Je me demande ce que faisait la VAR…»

Au micro de blue Sport, l’entraîneur du FC Bâle réagit à la défaite de son équipe à Copenhague (2-0), synonyme de non-qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

27.08.2025

Léo Leroy : «Est-ce qu’on est frustré ? Oui et non»

Léo Leroy : «Est-ce qu’on est frustré ? Oui et non»

Au micro de blue Sport, le milieu de terrain du FC Bâle réagit à la défaite de son équipe à Copenhague (2-0), synonyme de non-qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

27.08.2025

Ligue des champions