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«Il y a de quoi protester» Bayern - PSG : à défaut de rouge, Vincent Kompany voit rouge

Nicolas Larchevêque

7.5.2026

«Nuno Mendes aurait dû récolter un deuxième avertissement et donc être exclu», a estimé l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany, après l'élimination de son équipe en demies de la Ligue des champions contre le Paris SG, tout en reconnaissant la valeur de l'adversaire.

29e : la «main» de Laimer sifflée par M. Pinheiro qui a sauvé Nuno Mendes

29e : la «main» de Laimer sifflée par M. Pinheiro qui a sauvé Nuno Mendes

06.05.2026

Agence France-Presse

07.05.2026, 08:26

07.05.2026, 10:19

En demi-finale retour de la Ligue des champions, le Bayern a été rapidement mené au score, 1-0 sur un but d'Ousmane Dembélé (3e minute), après une défaite 5-4 à Paris. Harry Kane a finalement égalisé pour les Munichois dans le temps additionnel de la seconde période (90e+4).

Ligue des champions. Le PSG défendra son titre, le Bayern lésé par l'arbitrage ?

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En première période, à la 29e minute, sur une action initiée par l'Autrichien Konrad Laimer, l'international portugais Nuno Mendes a contré la balle de la main, mais l'arbitre de la rencontre, le Portugais Joao Pinheiro, a sifflé une main très peu évidente de Laimer, n'infligeant pas de second carton jaune à Nuno Mendes, averti quelques minutes plus tôt.

«Par rapport aux décisions de l'arbitre, il y a de quoi protester. Nuno Mendes aurait du récolter un deuxième avertissement et donc être expulsé dans son duel avec Laimer. A Paris, il n'y avait pas penalty sur la main d'Alphonso Davies (en fin de première période, penalty transformé par Dembélé pour donner l'avantage à la pause au PSG 3-2)», a regretté Kompany.

Le PSG, «une équipe incroyable»

«Celui qui a un peu joué au foot sait pertinemment que cette décision n'a pas été la bonne», a ajouté l'entraîneur belge du Bayern depuis l'été 2024, avant de préciser que le PSG «est au top, c'est une équipe incroyable».

«La différence, c'est que les deux équipes ont un peu appris du premier match. On a joué une équipe spéciale en Europe. On a réussi à les ennuyer dans le jeu. Les matches se sont décidés sur des détails. C'est une grande équipe, félicitations. On a aimé le défi et le combat», a conclu Kompany.

Bayern - PSG. Polémique XXL à Munich: les décisions de l’arbitre expliquées

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