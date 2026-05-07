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Bayern - PSG À Paris, plusieurs blessés et des interpellations après le match

ATS

7.5.2026 - 10:23

Le ministre de l'intérieur français Laurent Nuñez a annoncé jeudi que 127 personnes ont été interpellées dans l'agglomération parisienne, onze ont été blessées dont une gravement et 23 policiers atteints légèrement, lors d'incidents dans la capitale. Les faits se sont passés après la qualification mercredi du PSG en finale de la Ligue des champions.

Des débordements ont eu lieu à Paris après la qualification du PSG en Ligue des champions.
Des débordements ont eu lieu à Paris après la qualification du PSG en Ligue des champions.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.05.2026, 10:23

La qualification du PSG, qui a éliminé le Bayern Munich (1-1 après le 5-4 de l'aller), a donné lieu dans la soirée à des débordements et tensions à Paris. «127 personnes ont été interpellées dans l'agglomération parisienne, dont 107 à Paris. Onze personnes ont été blessées dont une gravement avec un mortier d'artifice», a précisé sur CNews / Europe 1 le ministre de l'intérieur, qui «condamne extrêmement fermement» ces incidents.

Ligue des champions. Le PSG défendra son titre, le Bayern lésé par l'arbitrage ?

Ligue des championsLe PSG défendra son titre, le Bayern lésé par l'arbitrage ?

Pour la finale de la Ligue qui opposera le PSG à Arsenal le 30 mai à Budapest, Laurent Nuñez a prévenu que les forces de l'ordre feraient preuve de la «la même fermeté» que mercredi soir. Il y aura, a-t-il dit, «des interventions systématiques», «on ne tolèrera pas de débordements».

Il s'est félicité de la réactivité des policiers mercredi soir à Paris et promis qu'il y aurait le 30 mai un dispositif d'ampleur.

Le ministre s'est inquiété de l'annonce «de manière unilatérale» du maire de Paris Emmanuel Grégoire d'installer une fanzone ce soir-là. «En général, a-t-il ajouté, on discute un peu, avec le préfet de police, avant ça. Ça n'a pas été le cas. Il faudra qu'on voie où cette fan zone va être organisée».

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UEFA Champions League | Demi-finale retour | Saison 25/26

06.05.2026

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