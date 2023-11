Quatre équipes peuvent se qualifier mercredi soir pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Parmi elles, deux grands d'Europe : le Bayern Munich et le Real Madrid.

Le «Rekordmeister» et les «Merengue» valideront à coup sûr leur ticket s'ils décrochent un quatrième succès en quatre matches dans la phase de poules. Les Bavarois accueillent le Galatasaray Istanbul, alors que les Madrilènes reçoivent Braga.

Un nul pourrait même suffire selon les résultats des autres matches. Dans le groupe A, le Bayern possède en effet cinq longueurs d'avance sur son adversaire du jour et six sur Manchester United, qui défie le FC Copenhague au Danemark dans le même temps.

Dans la poule C, le Real mène le bal avec trois points d'avance sur Naples et six sur Braga. Naples accueille mercredi l'Union Berlin d'Urs Fischer, à la dérive depuis de longues semaines et toujours en quête d'un premier point dans cette Ligue des champions.

Yann Sommer et l’Inter proche du but

Co-leaders du groupe D avec 7 unités au compteur, l'Inter de Yann Sommer et la Real Sociedad ont également l'occasion d'enfoncer le clou. Les Milanais, qui se déplacent à Salzbourg (3e avec 4 points), et les Basques, qui accueillent le Benfica (0 point), se qualifieront s'ils s'imposent tous les deux.

La situation est en revanche plus ouverte dans la poule B, où Arsenal peut toutefois prendre le large en cas de succès face au Séville de Djibril Sow. Deuxième à un point des Gunners, Lens se déplace pour sa part à Eindhoven.

