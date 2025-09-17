Le Benfica Lisbonne a limogé son entraîneur portugais Bruno Lage. La décision a été prise au lendemain de la défaite du club 3-2 à domicile contre Qarabag en Ligue des champions.

Bruno Lage a été limogé par Benfica après la défaite contre Qarabag. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

D'après les médias locaux, la direction du club lisboète souhaite désormais embaucher le Portugais José Mourinho. Celui-ci a été remercié fin août par le club turc de Fenerbahçe après son élimination en barrages de Ligue des champions face au... Benfica.

«Nous venons de parvenir à un accord avec Bruno Lage, qui quitte ses fonctions d'entraîneur du Benfica aujourd'hui», a déclaré le président du club, l'ancien international portugais Rui Costa, lors d'une conférence de presse.