  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Humilié par Qarabag, Benfica prend une décision radicale

ATS

17.9.2025 - 10:33

Le Benfica Lisbonne a limogé son entraîneur portugais Bruno Lage. La décision a été prise au lendemain de la défaite du club 3-2 à domicile contre Qarabag en Ligue des champions.

Bruno Lage a été limogé par Benfica après la défaite contre Qarabag.
Bruno Lage a été limogé par Benfica après la défaite contre Qarabag.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.09.2025, 10:33

17.09.2025, 10:42

D'après les médias locaux, la direction du club lisboète souhaite désormais embaucher le Portugais José Mourinho. Celui-ci a été remercié fin août par le club turc de Fenerbahçe après son élimination en barrages de Ligue des champions face au... Benfica.

Football. Fin d'une aventure mouvementée : Mourinho débarqué par Fenerbahçe

FootballFin d'une aventure mouvementée : Mourinho débarqué par Fenerbahçe

«Nous venons de parvenir à un accord avec Bruno Lage, qui quitte ses fonctions d'entraîneur du Benfica aujourd'hui», a déclaré le président du club, l'ancien international portugais Rui Costa, lors d'une conférence de presse.

Ligue des champions. Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Ligue des championsKylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Benfica – Qarabağ 2-3

Benfica – Qarabağ 2-3

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Les plus lus

Navalnaïa: «Deux labos confirment l’empoisonnement d'Alexeï Navalny»
Deuil transformé en vendetta - L'Amérique de Trump se déchire
Les Franco-suisses rappelés sous les drapeaux - Fin du passe-droit
Terrible désillusion pour Angelica Moser, en larmes, à la perche
Ben & Jerry’s perd son Jerry: un divorce glacé après 47 ans