Benfica Lisbonne sera privé de Gianluca Prestianni mercredi soir à Madrid contre le Real. L'UEFA a rejeté l'appel du club portugais contre la suspension du joueur accusé de racisme.

Gianluca Prestianni ne jouera pas contre le Real Madrid ce mercredi 25 février. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Prestianni avait été accusé de racisme par plusieurs joueurs du Real Madrid à l'aller, dont Vinicius Jr. «La chambre d'appel de l'UEFA a pris la décision suivante: l'appel du Benfica Lisbonne est rejeté, Gianluca Prestianni reste suspendu provisoirement pour le prochain match UEFA», a indiqué l'instance dans un communiqué.

L'UEFA avait décidé lundi cette suspension temporaire en attendant les conclusions de l'enquête par un inspecteur spécialiste des questions d'éthique et de discipline, dont la date n'a pas été communiquée. Le Benfica Lisbonne avait immédiatement annoncé faire appel de cette décision.

La rencontre, disputée mardi dernier à Lisbonne et remportée 1-0 par les Madrilènes, a été interrompue une dizaine de minutes après que l'attaquant brésilien Vinicius Jr s'est plaint d'avoir été traité de «singe» par l'Argentin. Des accusations que ce dernier a réfutées sur son compte Instagram, arguant que le Madrilène avait «malheureusement mal interprété ce qu'il a cru entendre».