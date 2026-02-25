  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions L'UEFA rejette l'appel de Benfica, Prestianni sera bien suspendu

ATS

25.2.2026 - 17:35

Benfica Lisbonne sera privé de Gianluca Prestianni mercredi soir à Madrid contre le Real. L'UEFA a rejeté l'appel du club portugais contre la suspension du joueur accusé de racisme.

Gianluca Prestianni ne jouera pas contre le Real Madrid ce mercredi 25 février.
Gianluca Prestianni ne jouera pas contre le Real Madrid ce mercredi 25 février.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.02.2026, 17:35

Prestianni avait été accusé de racisme par plusieurs joueurs du Real Madrid à l'aller, dont Vinicius Jr. «La chambre d'appel de l'UEFA a pris la décision suivante: l'appel du Benfica Lisbonne est rejeté, Gianluca Prestianni reste suspendu provisoirement pour le prochain match UEFA», a indiqué l'instance dans un communiqué.

Chaos lors de Real-Benfica. Racisme envers Vinicius ? L’UEFA s’empare du dossier

Chaos lors de Real-BenficaRacisme envers Vinicius ? L’UEFA s’empare du dossier

L'UEFA avait décidé lundi cette suspension temporaire en attendant les conclusions de l'enquête par un inspecteur spécialiste des questions d'éthique et de discipline, dont la date n'a pas été communiquée. Le Benfica Lisbonne avait immédiatement annoncé faire appel de cette décision.

La rencontre, disputée mardi dernier à Lisbonne et remportée 1-0 par les Madrilènes, a été interrompue une dizaine de minutes après que l'attaquant brésilien Vinicius Jr s'est plaint d'avoir été traité de «singe» par l'Argentin. Des accusations que ce dernier a réfutées sur son compte Instagram, arguant que le Madrilène avait «malheureusement mal interprété ce qu'il a cru entendre».

Mbappé dézingue un joueur de Benfica. «Ce gars ne mérite pas de jouer la Ligue des champions»

Mbappé dézingue un joueur de Benfica«Ce gars ne mérite pas de jouer la Ligue des champions»

Les plus lus

On connaît la cause de la grosse explosion dans l'Oberland zurichois
L'A9 toujours fermée – Trafic ferroviaire interrompu
Guy Parmelin confirme: les nouvelles taxes US remplacent les anciennes
Son cœur brisé à Fribourg, Christian Dubé revit à Bienne
Allemagne: un octogénaire se fait pincer pour un horrible meurtre commis en 1994
Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»