Mbappé dézingue un joueur de Benfica «Ce gars ne mérite pas de jouer la Ligue des champions»

ATS

18.2.2026 - 06:49

Le match aller des barrages de Ligue des champions entre le Benfica et le Real Madrid a été interrompu pendant une dizaine de minutes.

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

,
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse, Keystone-ATS

18.02.2026, 06:49

18.02.2026, 08:03

Le Brésilien Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de «singe» par l'Argentin Gianluca Prestianni, mardi à Lisbonne.

«Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot devant leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles», a dénoncé l'attaquant du Real Vinicius sur Instagram après le match.

Ligue des champions. Match fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !

Ligue des championsMatch fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !

«J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. De l'autre côté, il s'agit simplement d'un protocole mal exécuté qui n'a servi à rien», a-t-il poursuivi en référence à la réaction de l'arbitre français François Letexier.

Après avoir ouvert le score d'une superbe frappe du droit (50e), l'attaquant du Real a chambré le public du stade de la Luz, déclenchant une discussion avec plusieurs joueurs du Benfica qui lui a valu d'être averti par l'arbitre.

«Inacceptable»

Alors que le match semblait sur le point de reprendre, le Brésilien a couru vers l'arbitre en pointant du doigt Prestianni, semblant dire à l'arbitre qu'il avait été traité de singe ("mono» en Espagnol) par l'international argentin. M. Letexier a alors interrompu la partie pendant près de dix minutes, avant de décider de la faire reprendre sans autre sanction.

Ligue des champions. Bronca monstre : hué et abattu, Vinicius touche le fond à Madrid

Ligue des championsBronca monstre : hué et abattu, Vinicius touche le fond à Madrid

«C'est inacceptable. Vini nous a dit que le gars l'a traité de singe en se cachant avec son maillot, avant de dire que non, il n'avait rien dit. On voulait quitter le terrain, mais au final nous avons parlé avec l'équipe, et Vini nous a dit qu'on devait reprendre le match», a réagi le milieu français Aurélien Tchouaméni sur Movistar+.

«Il ne mérite plus d'avoir cette chance»

Pour Kylian Mbappé, Prestianni ne devrait plus avoir le droit de jouer la Ligue des champions: «Il l'a traité de singe cinq fois, je l'ai entendu, et des joueurs de Benfica aussi. (...) Nous ne pouvons pas accepter qu'un joueur qui participe à la meilleure compétition de football en Europe se comporte ainsi. À mon avis, il ne mérite plus d'avoir cette chance» a déclaré le Français.

«L'UEFA essaie de faire bouger les choses, mais il s'agit d'un cas grave et j'espère que des décisions seront prises, avec calme», a-t-il souhaité.

«Nous devons être des exemples pour tous les enfants qui nous regardent. Moi, quand j'étais petit je rêvais de jouer cette compétition devant ma télé. Ce genre de choses ne peuvent pas arriver. Le monde entier nous regarde, dont beaucoup d'enfants», a-t-il rappelé.

L'attaquant français a également apporté son soutien à son coéquipier sur X: «Danse, Vini, et ne t'arrête jamais, s'il te plaît. Ils ne nous diront jamais ce que nous devons faire ou ne pas faire».

«Vous devez demander au joueur de Benfica ce qu'il a dit à Vinicius (...) Nous avons une tolérance zéro concernant le racisme. On ne peut pas permettre que ce genre de choses se passe sur un terrain en 2026», a ajouté l'entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa, en conférence de presse.

