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Bayern - PSG Billets à 8’000 €, orages et coup marketing… soirée explosive en vue

Nicolas Barman, Munich

4.5.2026

Après le 5-4 complètement fou de l’aller, le PSG et le Bayern remettent ça mercredi à Munich. Sur le terrain, mais aussi en coulisses, tout s’emballe: prix délirants, météo menaçante et coup marketing des Bavarois. La demi-finale retour s’annonce déjà brûlante. Voici les dernières infos depuis Munich.

Sous les ordres de Luis Enrique, le PSG affiche une vraie solidité dans ce type de scénario: après une victoire à l’aller, Paris a toujours validé sa qualification.
Sous les ordres de Luis Enrique, le PSG affiche une vraie solidité dans ce type de scénario: après une victoire à l’aller, Paris a toujours validé sa qualification.
Imago

Nicolas Barman, Munich

04.05.2026, 15:20

04.05.2026, 16:08

Après son succès spectaculaire au Parc des Princes, Paris débarque à l’Allianz Arena avec un petit but d’avance… et 4’000 fans prêts à se faire entendre au milieu de 71’000 supporters bavarois.

Vu le spectacle et le suspense du match aller, les billets se sont arrachés en quelques minutes. Résultat: sur les plateformes de revente, impossible de trouver une place sous les 1’400 euros. Certaines montent même jusqu’à 8’000 euros.

Les stats pour Paris, l’espoir pour le Bayern

Sur le papier, le PSG a l’avantage. Selon Opta, Paris possède 61,5% de chances de se qualifier pour une deuxième finale consécutive. Le Bayern, lui, est crédité de 38,5%.

Depuis la suppression de la règle du but à l’extérieur (2021/22), une tendance claire se dessine: 66% des équipes qui s’imposent à domicile à l’aller valident ensuite leur qualification.

Mais côté bavarois, le prisme est tout autre: malgré une défaite au premier acte, une équipe sur trois parvient encore à renverser la situation au retour

Notons également que sous Luis Enrique, le PSG n’a jamais craqué après un succès à l’aller. De quoi rassurer Paris… ou motiver encore un peu plus Munich.

Le Bayern sort l’arme marketing

Les Bavarois profiteront de cette affiche mondiale pour dévoiler leur nouveau maillot à domicile pour la saison prochaine. Timing parfait, audience maximale: tout est calculé.

De Schärer à Pinheiro: la nouvelle vague au sifflet

Comme à l’aller, l’UEFA mise sur un arbitre encore peu expérimenté à ce niveau: le Portugais João Pinheiro. Un choix dans la continuité du match aller, où le Suisse Sandro Schärer avait lui aussi découvert ce stade de la compétition, devenant le premier arbitre helvétique à diriger une demi-finale de Ligue des champions depuis 2010.

Pinheiro connaît toutefois bien les deux équipes. Il était quatrième arbitre lors de la finale remportée face à l’Inter (5-0) et avait dirigé les Parisiens lors de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Il a également arbitré deux matches du Bayern en Ligue des champions, pour deux victoires bavaroises.

Même la météo s’en mêle

La soirée pourrait virer à l’orage mercredi soir. Pluie et éclairs sont annoncés dès 20h à Munich. Pelouse humide, ambiance lourde: tous les ingrédients sont réunis pour un match sous haute tension.

PSG – Bayern 5-4

PSG – Bayern 5-4

UEFA Champions League | Demi-finale aller | Saison 25/26

28.04.2026

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