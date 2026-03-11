  1. Clients Privés
Ligue des champions Bloqué à Doha, Nasser Al-Khelaïfi va manquer PSG-Chelsea

Clara Francey

11.3.2026

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi est bloqué à Doha, la capitale du Qatar, en raison des difficultés à quitter le pays par avion, et va manquer le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea (21h00), a indiqué son entourage mercredi.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi le 17 février dernier.
Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi le 17 février dernier.
IMAGO/Sportimage

Agence France-Presse

11.03.2026, 20:08

«Le président du PSG ne sera pas présent au match de Ligue des champions ce soir, malgré son intention d'y assister – comme ce fut le cas sur tous les matchs de Ligue des champions du club», écrit cette source dans un communiqué.

Ligue des champions. Deux chocs explosifs en tête d'affiche des huitièmes

Ligue des championsDeux chocs explosifs en tête d'affiche des huitièmes

«Compte tenu de la situation actuelle dans la région, il a choisi de rester à Doha durant cette période difficile», poursuit-elle. «Il s'est entretenu avec l'entraîneur Luis Enrique, le conseiller sportif Luis Campos, le staff technique et l'ensemble de l'équipe, leur adressant un message de soutien, d'encouragement et d'unité.»

Plusieurs explosions ont été entendues mercredi dans la capitale du Qatar, au douzième jour de la guerre déclenchée par l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.

Le ministère qatari de l'Intérieur avait fait état un peu plus tôt d'un «niveau de menace sécuritaire élevé», et appelé les habitants à ne pas sortir et à se tenir à l'écart des fenêtres.

Selon le ministère, au Qatar, 16 personnes ont été blessées par des tirs de drone en provenance d'Iran.

Les vols pour quitter Doha ne sont confirmés qu'au tout dernier moment, ce qui rend complexe la planification d'un départ. La compagnie aérienne Qatar Airways a annoncé prévoir 29 vols jeudi au départ ou à l'arrivée de son hub de Doha après avoir reçu une «autorisation temporaire» de l'autorité de l'aviation civile qatarie.

Ces vols vont inclure des dessertes de Londres, New York et Madrid.

