«Nous n'étions vraiment pas nous-mêmes», a réagi l'entraîneur de Bodo/Glimt, Kjetil Knudsen, après la correction (5-0 ap) infligée mardi soir par le Sporting Lisbonne en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Les 2600 fans norvégiens qui ont fait le déplacement au Portugal ont eu la gueule de bois.

Sporting CP – Bodø/Glimt 5-0 ap UEFA Champions League | 8e de finale retour | Saison 25/26 17.03.2026

Keystone-SDA ATS

Demi-finaliste de l'Europa League l'an dernier, le «Petit Poucet» du cercle polaire arctique paraissait tout près d'accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions après son succès 3-0 à l'aller contre le Sporting. Mais ils ont été renversés 5-0 après prolongation par une équipe portugaise très dominatrice.

Les Scandinaves ont été méconnaissables, eux qui avaient pourtant écarté en barrage l'Inter Milan, finaliste de l'édition précédente, et battu Manchester City et Atletico Madrid dans la phase de groupes.

«Nous n'avons jamais pu concrétiser notre plan de jeu. Nous avons tout fait à moitié. C'est un coup dur», a concédé le milieu de terrain Patrick Berg. «A chaque touche de balle, on a pensé aux conséquences, nous avions en tête l'exploit possible. Cela nous a rendu passifs.»

De fait, les Norvégiens, mardi soir, ont été remis à leur place, et même plus bas, eux qui n'occupaient que le 31e rang des 36 équipes qualifiées pour la phase de poules de la C1 sur le plan de la valeur marchande de son effectif (un peu plus 80 millions d'euros).

Pour une fois, les joueurs de Bodo/Glimt qui forment d'ordinaire un formidable collectif n'ont pas affiché la bonne mentalité sur le terrain. Ils sont tombés de haut.