L’AS Monaco et l’AC Milan n’ont pas tremblé lors de la 3e journée de la Ligue des champions, battant respectivement mardi l’Etoile rouge (5-1) et le Club Bruges (3-1). Breel Embolo, buteur avec les Monégasques, et Noah Okafor, passeur décisif avec les Italiens, se sont illustrés.

Breel Embolo a fait trembler les filets avec Monaco en Ligue des champions. IMAGO/PanoramiC

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Breel Embolo tient enfin son premier but de la saison. L'attaquant international s'est même montré décisif mardi en Ligue des champions dans un match remporté 5-1 par Monaco face à l'Etoile Rouge Belgrade. L'ASM affiche donc 7 points à son compteur après trois journées dans cette phase de ligue.

Muet dans ses douze premières apparitions de la saison - huit en club, quatre en équipe de Suisse -, Breel Embolo a entrevu la lumière au bout des arrêts de jeu de la première mi-temps. Le Bâlois a trompé le portier adverse d'un tir précis du pied droit au bout d'une action de rupture pour le 2-1 monégasque (49e).

Embolo, qui n'a pas hésité une seconde à armer sa frappe après une remise bien involontaire d'un défenseur serbe, a même pensé signer un doublé à la 56e. Sa réussite acrobatique - mais chanceuse - a toutefois été annulée après consultation de la VAR pour une main du Bâlois.

L'ASM, dont le capitaine genevois Denis Zakaria a une nouvelle fois brillé par son abattage à mi-terrain, avait cependant alors déjà fait le break grâce à un «missile» des trente mètres de Wilfried Singo (54e, 3-1). Le 4-1 est tombé à la 70e, Minamino s'offrant un doublé sur un assist d'Embolo, le 5-1 à la 97e.

Okafor passeur décisif

Sélectionneur de l'équipe de Suisse, Murat Yakin peut donc avoir le sourire. D'autant plus qu'un autre attaquant helvétique s'est illustré mardi soir en C1: le «joker» Noah Okafor, auteur d'une passe décisive sur le but de la victoire de l'AC Milan face au Cercle Bruges d'Ardon Jashari (3-1).

Okafor a réussi un centre en retrait parfait pour Tijani Reijnders après un débordement sur le côté gauche sur le 2-1 (61e), à peine vingt secondes après son entrée en jeu. Reijnders a scellé le score à la 71e, permettant à l'AC Milan de cueillir ses premiers points dans cette Ligue des champions face à une équipe qui avait trouvé le moyen d'égaliser à 1-1 en jouant à 10 contre 11 depuis la 40e.