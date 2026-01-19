  1. Clients Privés
Ligue des champions Bronca monstre : hué et abattu, Vinicius touche le fond à Madrid

Gregoire Galley

19.1.2026

On lui prédisait le Ballon d'Or il y a deux ans et samedi il a subi une bronca retentissante au Bernabeu: Vinicius Junior, en attente de prolongation au Real Madrid, incarne la crise traversée par le club merengue avant de recevoir Monaco mardi en Ligue des champions.

ats

Agence France-Presse

19.01.2026, 13:54

L'attaquant est marqué par le triple traumatisme encaissé en 72 heures la semaine dernière: la défaite en finale de la Supercoupe face au FC Barcelone (3-2), qui a entraîné le remplacement de Xabi Alonso par Alvaro Arbeloa comme entraîneur, et l'élimination en Coupe face à Albacete, un club de deuxième division.

Avant le début du match de Liga face à Levante samedi, le public madrilène a copieusement sifflé les joueurs, Jude Bellingham et Vinicius en tête, en agitant des mouchoirs blancs et en appelant à la démission du président Florentino Perez.

Des images ont montré le Brésilien dans le tunnel, assis sur des marches et le visage enfoui dans ses mains, accablé en entendant la bronca monstre lorsque son nom était prononcé parmi les titulaires.

Au cours du match, les supporters ne lui ont rien pardonné. Ils l'ont sifflé non seulement lorsqu'il perdait un ballon mais aussi lorsqu'il tentait de dribbler, de frapper au but ou de servir un coéquipier.

Pointé du doigt

Vinícius, qui évolue depuis 2024 loin de l'aura qui a failli le propulser vers le Ballon d'Or après avoir remporté la Ligue des champions, est considéré comme l'un des principaux responsables du limogeage d'Alonso, depuis l'esclandre qu'il avait provoqué lors de son remplacement pendant le Classico remporté par le Real en octobre.

C'est dans ce climat tendu que le club négocie la prolongation de son contrat qui expire en 2027. Le fait que le Brésilien de 25 ans demande une augmentation de salaire à un moment de méforme sur le terrain (5 buts en Liga, aucun en C1) a également sapé sa relation avec les supporters merengues.

Samedi, l'ailier gauche n'a pas répondu au public et a contribué pendant 90 minutes à la victoire madrilène (2-0). Au coup de sifflet final, il a été le premier à quitter le terrain et a filé en courant aux vestiaires.

«Je ne pense pas que Vinicius soit le plus sifflé. Le Bernabeu veut la meilleure version de lui et de tous les autres joueurs. N'oublions pas qu'il nous a donné deux Ligues des champions» en 2022 et 2024, a ensuite rappelé Arbeloa, qui faisait ses débuts sur le banc devant son public.

«Il n'a pas peur de faire des erreurs, il est courageux, il demande toujours le ballon, il tente encore et encore, il a du caractère et il a défendu cet écusson bec et ongles. Ce qu'il a fait ici alors qu'il était encore un gamin, peu de joueurs l'ont fait dans l’histoire de ce club», a souligné le technicien.

Emoji coeur

«Il est surprenant que l'on se focalise autant sur Vinicius, c'est quelque chose de bien plus global. C'est à lui de renverser la situation. Aujourd'hui, il s'est battu et on a démontré que quand on veut, on peut», a aussi expliqué samedi l'ex-professionnel Alvaro Benito, désormais consultant pour la radio Cadena Ser. «On parle d’un footballeur impressionnant, donc il a les cartes en main», a-t-il ajouté.

Peu après le succès de samedi et le calme revenu, Vinicius a publié un message sur Instagram où il apparaît souriant et posant avec le maillot commémorant son 350e match avec le Real Madrid. À côté de la photo, un émoji en forme de coeur.

Face à Monaco, qui traverse une crise sportive avec sept défaites en huit matches de Ligue 1, l'international auriverde cherchera à se réconcilier avec les tribunes. Une victoire aiderait la Maison Blanche, actuellement septième en C1, à rester parmi les huit premiers de la phase de poules avec la perspective de se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

