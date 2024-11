La série cauchemardesque continue pour les Young Boys dans cette phase de ligue de la Ligue des champions ! Les joueurs de la capitale fédérale ont, en effet, concédé leur 5e défaite en 5e match mardi soir contre l’Atalanta Bergame au Wankdorf (1-6). Face au jeu en transition fulgurant pratiqué par les hommes de Gian Piero Gasperini, la défense bernoise a fait bien pâle figure. Retour sur cette rencontre en trois points clés.

La réussite de Sead Kolasinac a illustré tous les maux des Bernois. ats

Gregoire Galley, à Berne Gregoire Galley

On a aimé...

Le jeu en transition de l’Atalanta Bergame. «Nous devrons jouer avec courage, comme contre l'Inter. Nous avons alors vu ce qu'il est possible de réaliser lorsque chaque joueur donne le meilleur de lui-même» disait Joël Magnin devant les médias à la veille de cette rencontre. Malheureusement, force est de constater que, malgré toute leur bonne volonté, les Bernois sont tombés sur un os mardi soir devant leur public.

Alors que certains croyaient que la pelouse synthétique du Wankdorf allait désavantager les joueurs de l’Atalanta Bergame, cela s’est avéré être tout le contraire. En effet, les Transalpins ont pu se faire plaisir en appliquant un jeu de transition ultra-rapide qui a complètement désarçonné l’arrière-garde des Young Boys. La réussite de Sead Kolasinac à la 32e minute en est le parfait exemple. Parti de son camp, l’international bosnien s’est retrouvé à la conclusion d’une action bergamasque qui transpercé toute l’équipe locale en seulement trois passes. S’il a été le symbole de tous les maux bernois, ce but a également sonné le glas de leurs espoirs dans cette partie.

On a moins aimé...

La défense bernoise. Comme trop souvent cette saison, David von Ballmoos ne s’est pas montré à son avantage dans les buts des Young Boys. En manque flagrant de confiance, le portier de 29 ans a tremblé lors de ses premières interventions avant de se trouer sur le deuxième but de l’Atalanta en laissant filer le cuir sous son bras (29e). Si cela n’a évidemment pas été rassurant pour sa défense, il serait faux de jeter uniquement la pierre au cerbère bernois.

En effet, le duo Sandro Lauper - Mohamed Ali Camara a manqué cruellement d’agressivité face aux attaquants bergamasques. Du pain béni pour des joueurs de la trempe de Charles De Ketelaere et Mateo Retegui qui se sont régalés. Quant aux latéraux Jaouen Hadjam et Lewin Blum, ils ont été complètement inexistants sur le plan défensif.

Pour la petite histoire, les joueurs de la capitale fédérale n’avaient plus encaissé quatre buts à domicile depuis une partie face à Villarreal en 2021. Preuve du véritable cauchemar vécu par Joel Monteiro et ses coéquipiers en cette froide soirée de novembre !

Facteur X

La prestation de Charles De Ketelaere. Dans le camp transalpin, Mateo Retegui faisait figure d’épouvantail. Auteur de 12 buts depuis le début de la saison mais encore muet en Ligue des champions, l’international italien avait certainement à cœur d’ouvrir son compteur dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le buteur de 25 ans n’a pas tardé pour corriger le tir puisqu’il a trompé David von Ballmoos après 9 minutes de jeu seulement. Le joueur né en Argentine a même fait mieux en inscrivant un autre but juste avant le thé (39e).

S’il a réalisé une prestation de grande classe, Retegui n’a pu que s’incliner devant le récital offensif de son compère de l’attaque de Bergame, Charles De Ketelaere. Autant opportuniste qu’altruiste, le joueur belge de 23 ans a tout simplement inscrit un doublé et offert trois assists. Et dire que Ademola Lookmann, le héros de la dernière finale de l’Europa League qui l’avait vu marquer trois buts, est resté assis bien au chaud sur le banc tout au long du match. De quoi méduser les 31’500 spectateurs présents en ce mardi soir au Wankdorf.