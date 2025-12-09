«Ce qui se passe actuellement au Real Madrid n'est pas possible»

A la veille d'un choc crucial face à Manchester City en Ligue des champions, le milieu de terrain français du Real Madrid Aurélien Tchouaméni a défendu mardi son entraîneur Xabi Alonso, assurant que la crise actuelle chez les Madrilènes était de la responsabilité des joueurs.

Selon Tchouaméni, la crise actuelle que traverse le Real est de la responsabilité des joueurs. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«Un problème d'attitude ? Je ne sais pas. Ce qui est certain c'est qu'on doit mieux faire, avec et sans ballon, et être tous impliqués. On espère pouvoir s'améliorer, parce que ce qui se passe actuellement n'est pas possible», a lancé Tchouaméni en conférence de presse, deux jours après la défaite à domicile face au Celta Vigo en Liga (2-0).

«Si nous jouons sans l'intensité maximale, cela va être très compliqué de gagner des matchs. Il faut que l'on comprenne qu'on doit donner le maximum sur le terrain. Contre le Celta, nous ne l'avons pas fait», a regretté le milieu international français.

Interrogé sur la responsabilité de son entraîneur Xabi Alonso, qui joue sa survie mercredi face à son ancien coach au Bayern Pep Guardiola, Tchouaméni a assuré que la crise actuelle n'était «pas de sa faute»:

«Par exemple, contre Vigo, je pense que le plan de match était le bon, et c'est nous les joueurs, qui n'avons pas été à la hauteur. Si on ne gagne pas, c'est forcément qu'il y a un problème sur le terrain, au niveau de l'intensité, des erreurs techniques. Tout cela n'est pas la faute de l'entraîneur, c'est la nôtre», a-t-il déclaré.

A propos de Manchester City, l'ancien joueur de Monaco et de Bordeaux a affirmé que le Real était «capable de gagner ce match» si ses joueurs jouaient «à leur niveau», pour «changer la dynamique» actuelle.

Questionné plus tôt devant la presse, Xabi Alonso a estimé que son vestiaire était uni pour tenter de sortir de la crise.

«Nous sommes tous unis, sans fissures. Avec la conviction que le match de demain est une opportunité de renverser la situation. Nous devons chercher cette connexion avec le Bernabeu. Si nous y parvenons, je suis persuadé qu'on peut gagner», a promis le technicien basque.

«Dans le football, pour le meilleur et pour le pire, les choses peuvent changer rapidement. La seule manière de renverser la situation c'est en restant positif, en se concentrant sur ce que l'on peut contrôler», a-t-il expliqué.